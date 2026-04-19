La estrategia de Trump para salir de Irán: alto el fuego en Líbano, Europa en silencio y tensiones en el Golfo

Donald Trump busca un alto el fuego en Líbano como condición para negociar la salida de EE.UU. de Irán, una táctica que genera descontento en el Golfo y un perfil bajo de Europa, mientras Israel se muestra reacio a aceptar la propuesta sin condiciones. La administración estadounidense presiona a Irán con sanciones económicas mientras busca una victoria diplomática.

La estrategia de Donald Trump para desvincularse de Irán se centra en lograr un alto el fuego en Líbano , una condición impuesta por Teherán para reanudar negociaciones con Estados Unidos. Esta táctica, si bien busca una salida diplomática para la administración estadounidense, ha generado tensiones y un perfil bajo de Europa, mientras que los países del Golfo expresan su descontento.

La exigencia de un alto el fuego entre Israel y Hezbolá, que revierte la postura de su principal aliado en Oriente Próximo, Benjamín Netanyahu, se enmarca en los esfuerzos de Trump por una retirada rápida y con resultados visibles.

Fuentes internas sugieren que una presentación de Netanyahu en Washington en febrero, detallando una ofensiva conjunta estadounidense-israelí contra Irán con riesgos y objetivos contenidos, incluido el derrocamiento del régimen, habría sido clave para convencer a Trump.

Sin embargo, el régimen iraní no solo ha resistido, sino que mantiene la tensión mundial por sus repercusiones y ha logrado forzar a Trump a una segunda ronda de negociaciones, reiterando su demanda de un acuerdo de alto el fuego en Líbano, a pesar de la falta de aprobación por parte del gabinete de seguridad de Netanyahu.

La alianza contra Irán para derrocar su régimen, impulsada por la visita de Netanyahu, parece haber avanzado sin un consenso interno en Estados Unidos. Trump, en sus redes sociales, celebró un acuerdo de alto el fuego de 10 días entre el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Netanyahu, que antes era visto como un influyente en la política estadounidense, ahora parece ser rehén de las decisiones de Trump en un escenario de Oriente Medio históricamente complejo.

Analistas como el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria señalan que ni Estados Unidos ni Irán buscan una guerra a gran escala, a excepción de Israel. Trump, al no haber alcanzado sus objetivos, busca una salida que proclame una victoria, mientras que Irán, al resistir, considera cada día sin ser destruido como un triunfo.

El alto el fuego en Líbano, una condición de Teherán, le proporciona a Trump la oportunidad de presentarse como un líder promotor de la paz.

Por su parte, el secretario de Defensa de EE.UU., Peter Hegseth, ha advertido a Irán sobre las consecuencias de una mala decisión, amenazando con ataques a su infraestructura si no eligen sabiamente la paz.

Las sanciones económicas, como el bloqueo de puertos iraníes, se presentan como la opción más diplomática para ejercer presión, afectando directamente los ingresos por exportación de petróleo del país.

Hegseth también ha manifestado la frustración de la Casa Blanca ante la falta de contribución de algunos aliados en la confrontación contra Irán y en el mantenimiento de la seguridad en el estrecho de Ormuz, instando a una mayor corresponsabilidad global y menos dependencia de Estados Unidos para resolver conflictos internacionales.

La política de disuasión de la administración se basa en la exhibición del poderío militar, pero también se busca una salida pacífica que, aunque sea simbólica, permita a Trump declarar una victoria y retirarse de la región.

La ausencia de una participación contundente de aliados clave en momentos de crisis ha sido un punto de crítica, evidenciando una brecha en la cooperación internacional y una llamada a la autosuficiencia de otras naciones en materia de seguridad y energía. El objetivo principal sigue siendo la salida de Estados Unidos de Irán, bajo condiciones que le permitan a Trump proyectar una imagen de éxito, a pesar de las complejidades y las divisiones que esta política ha generado en la escena internacional y entre sus propios aliados.





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