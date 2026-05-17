La estrategia de poner a los hijos como titulares de la vivienda antes de falecer para evitar el Impuesto de Sucesiones en Madrid

Consciente de que la estrategia implica pagar a término los impuestos de donaciones y la plusvalía municipal, la notaria Carrillo advierte sobre esta práctica, indicando que el autor de las donaciones también sufrirá un incremento en su IRPF. Introducción de esta información a medida que publicamos las últimas noticias y actualizaciones, dado que el sector de la sucesión y los impuestos continúa siendo relevante para la sociedad y las personas. Aprovechemos la oportunidad para ofrecer un análisis de los temas más recientes y populares. Estamos aquí para informarte y ayudarte.

La notaria María Cristina Clemente advierte sobre la estrategia de poner a los hijos como titulares de la vivienda para evitar el Impuesto de Sucesiones, aunque se evita el impuesto de sucesiones los hijos deben pagar el de donaciones y la plusvalía municipal al recibirse la vivienda en vida de los padres.

El donante también debe asumir un aumento en el IRPF, ya que Hacienda considera una ganancia patrimonial en las donaciones. El impacto fiscal de donar o heredar varía según la comunidad autónoma, siendo en Madrid del 99% de bonificación para hijos y cónyuges.

Compartió en su canal de YouTube su sorpresa al descubrir 'la nueva estrategia' de redes sociales para eludir el Impuesto de Sucesiones cuando pensaba que nada del mundo jurídico de las redes podría sorprendirle llegó: poner a tus hijos como dueños de la vivienda antes de que fallezcas. Claro que los hijos no pagarán el Impuesto de Sucesiones cuando fallezcas porque incorporar a un hijo como cotitular en la cuenta bancaria no constituye donación y está libre de impuestos, según la ley, pero sí en las donaciones: Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) para el donante.

En las donaciones Hacienda considera que quien recibe la donación ha recibido una ganancia patrimonial con lo cual ya es oficial: Hacienda confirma que no se considera donación si un hijo vive en una segunda residencia de sus padres, ya sea en plena propiedad o solo en nuda propiedad, reservándose tú el usufructo, se sigue llamando donación. Lo que muchos no tienen en cuenta a la hora de llevar a cabo esta estrategia es que Julio, inspector de Hacienda, 'El impuesto de sucesiones se calcula según lo recibido y los bienes del último año'.

No obstante, como expresó correctamente la notaria no tienen la misma carga impositiva y se suele decir que las donaciones son más asequibles que las herencias. Un economista no se corta y advierte ‘La mayoría renuncia a sus herencias por deudas, no por el impuesto de sucesiones’, dependiendo de donde se resida y qué parentesco se tenga con el fallecido, ya que no es una cifra fija sino que es un impuesto progresivo





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