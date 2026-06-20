La estafa de las llamadas perdidas: Wangiri

Las llamadas perdidas son un tipo de estafa que se ha vuelto muy común en estos días. Los estafadores utilizan números extranjeros con tarifas abusivas para cobrar a los usuarios por las llamadas perdidas. Es importante mantener la suspicacia como regla general y buscar el número de teléfono en Google antes de devolver la llamada.

La estafa de las llamadas perdidas , también conocida como Wangiri , es un tipo de estafa que se ha vuelto muy común en estos días. Esto se debe a que las empresas pueden llamar a los usuarios sin necesidad de descolgar el teléfono, lo que puede ser muy engañoso.

Los estafadores utilizan números extranjeros con tarifas abusivas para cobrar a los usuarios por las llamadas perdidas. En ocasiones, si se llega a descolgar el teléfono, no hay nadie al otro lado de la línea, se escucha música de espera o incluso se cuelga la llamada. Los estafadores buscan incitar una reacción en el usuario, como devolver la llamada internacional para gestionar un trámite urgente.

Sin embargo, ninguna empresa legítima haría esto, ya que se puede encontrar un teléfono nacional verificado en la web o en la app oficial de la empresa. Los prefijos más habituales en este tipo de llamadas fraudulentas son +258, +252, +213, +216 y +220. Es importante mantener la suspicacia como regla general y buscar el número de teléfono en Google antes de devolver la llamada, ya que existen portales colaborativos donde los usuarios van colgando aquellos números sospechosos.

Esto ha generado un registro digital de llamadas que puede ser muy útil para identificar números fraudulentos. La estafa de Wangiri ha llamado la atención por su nombre, que se refiere a los turistas extranjeros que se cree que intentaban darle el palo a los españoles en la década de los 60.

Sin embargo, esta denominación no tiene nada que ver con el tipo de estafa que se está describiendo. La estafa de las llamadas perdidas es un problema serio que puede causar un buen susto en la factura de los usuarios





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