La esposa del presidente Carlos Mazón renuncia a consolidar su plaza en la Diputación de València

Vanesa Soler, pareja del jefe del ejecutivo valenciano, declina participar en el proceso de provisión definitiva de su puesto como funcionaria provincial, con un sueldo de 52.000 euros, tras seis meses en comisión de servicios. El presidente defiende la transparencia del proceso iniciado antes de su investidura, mientras el PSPV exige revisar su oposición en el Ayuntamiento de Finestrat.

Vanesa Soler , esposa del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón , ha decidido no optar a la provisión definitiva del puesto de funcionaria en la Diputación de València para el que fue contratada en comisión de servicios hace seis meses.

El salario asociado a la plaza asciende a 52.000 euros anuales. Fuentes de la institución provincial han explicado que las comisiones de servicios tienen una duración inicial de seis meses, tras los cuales se abre un proceso de provisión para consolidar la plaza. Soler ha renunciado a participar en esa fase de consolidación.

El presidente de la Generalitat ha defendido en reiteradas ocasiones la legalidad del proceso de contratación de su pareja, quien ya era funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat (Alacant). Mazón ha argumentado que la plaza fue ofertada con anterioridad a su investidura, concretamente desde julio del año pasado, cuando aún no se conocía su designación como presidente.

Según su versión, el procedimiento siguió una convocatoria de libre concurrencia en la que se presentaron cinco aspirantes y se adjudicó al candidato con mayor experiencia, que resultó ser Vanesa Soler. El mandatario ha comparado esta comisión de servicios con las más de 11.500 que se regulan anualmente en la administración valenciana.

Por su parte, el Partido Socialista ha solicitado el expediente completo de contratación de Vanesa Soler en el Ayuntamiento de Finestrat para verificar que su acceso al puesto se produjo tras superar una oposición. Los socialistas han cuestionado la idoneidad del proceso, señalando que no es normal que se produzca un salto salarial de 25.000 a 52.000 euros anuales. El diputado socialista en Les Corts ha expresado su preocupación por las circunstancias que rodean este caso





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