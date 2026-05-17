La esperada segunda temporada de 'Berlín y la dama del armiño' llega a Netflix y arrasa

La segunda temporada del spin-off de 'La casa de papel', 'Berlín y la dama del armiño', ha sido rodada en ciudades de España como Sevilla, Madrid y San Sebastián. La serie cuenta con un total de ocho episodios y ha sido protagonizada por Pedro Alonso, Julio Peña y Michelle Jenner, entre otros.

Acaba de llegar a Netflix y ya es lo más visto: la serie de los creadores de 'La casa de papel' con Pedro Alonso y Julio Peña que está arrasando.

La esperada segunda temporada de esta exitosa ficción se ha rodado en ciudades de España como Sevilla, Madrid y San Sebastián. La serie cuenta con un total de ocho episodios y ha sido rodada en varias ciudades de España. La segunda temporada de esta serie de Netflix está protagonizada por Pedro Alonso, Julio Peña y Michelle Jenner. Se une al reparto Inma Cuesta





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