La escritora y columnista de ABC publica 'La RAE para lectores curiosos', un libro lleno de secretos y curiosidades sobre la Docta Casa

La autora explica cómo surgió la idea de escribir este libro para su hijo de diez años, revelando historias y anécdotas de la Real Academia Española a lo largo de 300 años.

La reciente publicación de La RAE para lectores curiosos, obra de una reconocida escritora y columnista de ABC, ha causado gran expectación en el mundo cultural.

El libro, subtitulado Historias, secretos y curiosidades de la Real Academia y de quienes cuidan y ordenan nuestra lengua, se presenta como una guía amena y divulgativa sobre una institución que durante siglos ha sido vista como un templo de la lengua española. La autora revela que la idea surgió de su deseo de explicarle a su hijo de diez años qué es la Real Academia Española y cómo funciona.

Este propósito inicial se transformó en una exhaustiva investigación que la llevó a recopilar anécdotas y datos durante sus diez años de trabajo dentro de la Academia. El libro está estructurado en capítulos que recorren cronológicamente los hitos más importantes de la RAE, desde su fundación en 1713 hasta la actualidad. La autora combina rigor histórico con un tono desenfadado, logrando que el lector se adentre en las bambalinas de la institución.

Entre los personajes que aparecen se encuentran figuras tan dispares como el Arcipreste de Hita, Antonio de Nebrija, Miguel de Cervantes, María Moliner y Gertrudis Gómez de Avellaneda, entre otros. La autora destaca que quiso dar visibilidad a mujeres que, pese a su valía, no lograron ingresar en la Academia, como la propia Gómez de Avellaneda, que fue rechazada en su intento de convertirse en académica. También menciona a otras figuras femeninas que, desde fuera, contribuyeron al desarrollo del idioma.

Uno de los aspectos más llamativos del libro es la inclusión de anécdotas divertidas y humanas de académicos famosos. Por ejemplo, se relata la historia de Jacinto Benavente, que no llegó a escribir su discurso de ingreso por miedo a morir, o las cómicas situaciones protagonizadas por José Zorrilla y José Echegaray. La autora explica que estas historias muestran la debilidad de los jerarcas, lo que humaniza a la institución y la acerca al público.

Asimismo, dedica un espacio importante a la Fundéu, organismo que simboliza la modernización de la RAE y su adaptación a los nuevos tiempos. La obra también aborda las tensiones internas y los debates que han marcado la historia de la Academia, como las discusiones sobre la inclusión de ciertas palabras o la unificación ortográfica. La autora defiende que la lengua española es un ente vivo que requiere de atención constante.

Señala que, a diferencia del inglés o el portugués, el español mantiene una gramática y ortografía unificadas en todos los países hispanohablantes, lo que exige un trabajo de coordinación enorme. Sin embargo, critica que este esfuerzo no sea suficientemente valorado por la sociedad y los medios de comunicación. Propone la creación de un cronista de la RAE, similar a los corresponsales parlamentarios, para que dé cuenta de lo que ocurre dentro de la institución.

En sus palabras, todo el mundo discute sobre una tilde o una palabra, pero pocos conocen el trabajo que hay detrás de cada decisión lingüística. El libro ha sido recibido con entusiasmo por la crítica, que destaca su capacidad para combinar erudición y amenidad. La autora confiesa que este es solo el primer paso y que planea escribir más obras sobre la RAE, ya que aún hay mucho material por explorar.

Con La RAE para lectores curiosos, la escritora no solo logra su objetivo de acercar la institución a su hijo, sino que también ofrece al público en general una visión fresca y divertida de una de las instituciones más importantes de la lengua española. Sin duda, se trata de una lectura imprescindible para todos aquellos interesados en el idioma y su historia





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