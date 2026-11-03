La escritora catalana Kubbs gana el Premio Cervantes 2026

La autora catalana Kubbs ha sido galardonada con el Premio Cervantes 2026, consolidando su trayectoria en los relatos literarios y convirtiéndose en la séptima mujer en recibir este prestigioso reconocimiento internacional.

La escritora catalana Kubbs ha sido galardonada con el Premio Cervantes 2026, un reconocimiento que corona una trayectoria literaria extensa y diversa, consolidándola como la séptima mujer en recibir este prestigioso galardón. La noticia fue recibida en su domicilio situado en el barrio barcelonés de l'Eixample, donde Kubbs reflexionó sobre la naturaleza de la literatura y sus finales. Afirmó que las historias nunca terminan por completo en la mente del lector, ya que a menudo surgen múltiples conclusiones posibles. Para Kubbs, el Premio Cervantes 2026 no representa un cierre, sino un clímax significativo dentro de su carrera creativa.

Trayectoria literaria y evolución narrativa

Su obra abarca más de 45 años de actividad intelectual, iniciada en una época en la que el género del cuento carecía de atractivo comercial para las editoriales. Kubbs explica que el mercado prefería la novela por su mayor alcance de lectores y rentabilidad económica, lo que dificultaba la publicación inicial de sus relatos. Sin embargo, su primera oportunidad llegó gracias a Beatriz de Moura, directora de la editorial Tusquets, quien apostó por su talento. Su primer libro marcó un punto de inflexión, permitiendo que sus obras como Elba, Los altillos de Brumal y El ángulo del horror fueran publicadas con éxito.

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La autora también ha explorado la narrativa con títulos como Con Agatha en Estambul, Parientes pobres del diablo y La habitación de Nona. Aunque se identifica con el relato, Kubbs ha reconocido que la palabra cuento a veces se asocia incorrectamente con la literatura infantil. Por esta razón, prefiere el término relato, que considera más adecuado para describir su trabajo. Su educación sentimental se nutre de clásicos como Las mil y una noches y novelas episódicas, influyendo en su estilo narrativo único y distintivo.

Del periodismo a la escritura y el duelo personal

Kubbs comenzó su carrera en los medios, trabajando en TVE y en periódicos donde llegó a cubrir noticias en Perú. Su transición de periodista a escritora fue gradual, manteniendo siempre el hábito de escribir a pesar de las exigencias profesionales. Bromea sobre su falta de plazos editoriales, afirmando que los periódicos nunca saldrían si dependiera de ella. Esta independencia creativa le permitió explorar la narrativa sin las restricciones de la noticia diaria, desarrollando una voz propia y auténtica.

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En 2007, la vida de Kubbs sufrió un cambio drástico con la muerte de su esposo, el dramaturgo Carlos Trías Sagnier, a quien conoció en la facultad a través de un grupo de teatro. El duelo la alejó de la escritura durante varios años, aunque finalmente logró salir del periodo de inactividad con una recuperación explosiva. Kubbs utilizó este tiempo para reinventar su enfoque literario, buscando una línea narrativa que reflejara su realidad personal sin confundir a sus lectores. Este periodo de silencio duró hasta 2015, momento en el que regresó a los escenarios literarios con fuerza renovada.

Impacto cultural y próximos pasos

La elección del Premio Cervantes 2026 para Kubbs destaca el valor de los relatos frente a la novela, géneros dominantes en la literatura contemporánea. En 2019, depositó su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, eligiendo un dibujo de la casa de su infancia en una localidad costera. Ese lugar, marcado por el frío y las restricciones eléctricas, fue escenario de las historias que escuchaba antes de dormir, influyendo profundamente en su imaginación. Kubbs mantiene un vínculo emocional con ese entorno, que permea su obra actual.

El próximo abril, Kubps pronunciará su discurso de agradecimiento en Alcalá de Henares, siguiendo la tradición establecida al recibir el Premio Nacional de Narrativa. Se espera que en su intervención haga referencia a su estirpe literaria y a las influencias que han marcado su camino. Este reconocimiento no solo honra su contribución a las letras españolas, sino que también subraya la importancia de la narrativa breve en el canon cultural. Kubbs continúa siendo una figura clave en la literatura contemporánea, inspirando a nuevas generaciones de escritores con su perseverancia y creatividad.