La escasez de ganado y el alto consumo de proteínas en EEUU llevan a un aumento en el precio de la carne de vacuno

El precio de la carne de vacuno en Estados Unidos se ha disparado a niveles récord debido a la escasez de ganado y el alto consumo de proteínas. Los reguladores, líderes de la industria y defensores de los consumidores están buscando las causas y señalando responsables en diversos sectores de la cadena ganadera.

La escasez de ganado y el alto consumo de proteínas en EEUU han llevado a un aumento significativo en el precio de la carne de vacuno .

Los altos costos de los piensos y la sequía han reducido el ganado a los niveles más bajos de los últimos 60 años, mientras que la creciente demanda de proteínas impulsa el consumo. Los subastadores han visto un aumento en los precios que gritan los postores, y las subastas están terminando más temprano que antes. Los reguladores, líderes de la industria y defensores de los consumidores están buscando las causas y señalando responsables en diversos sectores de la cadena ganadera.

El Departamento de Justicia de EEUU ha iniciado una investigación antimonopolio centrada en las empresas que procesan y envasan carne. Los altos costos de producción han reducido los rebaños a sus niveles más bajos en más de 60 años, y la subida del precio de la carne de vacuno es uno de los principales impulsores de la inflación alimentaria en EEUU.

La cadena de suministro de ganado y carne de vacuno en Estados Unidos abarca desde los ganaderos que crían vacas y terneros hasta los corrales de engorde, y luego a un puñado de grandes plantas procesadoras de carne. Los precios récord no han provocado una rápida recuperación de las existencias de ganado en EEUU, y muchos de los balances de las explotaciones ganaderas se encuentran en su punto más sólido en muchos años.

Sin embargo, no se está llevando a cabo una reconstrucción coordinada del sector, y la sequía y la competencia por la tierra son factores limitantes. Las principales empresas cárnicas están siendo investigadas por posibles prácticas anticompetitivas, y los reguladores están buscando garantizar que cualquier medida correctiva se centre en los problemas estructurales del mercado, y no en los grandes ganaderos estadounidenses que producen la carne de vacuno de este país.

Los críticos del sector afirman que la concentración entre las mayores procesadoras ha permitido históricamente a las empacadoras ampliar la diferencia entre los precios del ganado y los precios de la carne, y que esta práctica constituye el eje de múltiples demandas antimonopolio abiertas ahora mismo. Las empresas niegan haber actuado de forma indebida, pero el ciclo actual del ganado ha desplazado drásticamente el poder de fijación de precios hacia la parte superior de la cadena de suministro, otorgando a los ganaderos una ventaja sin precedentes sobre un ganado cada vez más escaso, mientras que el resto de la cadena lucha con márgenes más ajustados.

Los empacadores están perdiendo mucho dinero, porque aunque los precios mayoristas de la carne son más altos, los precios de los animales vivos han subido más rápido y a un ritmo mayor que los precios mayoristas. Los mataderos actuales son instalaciones grandes que requieren una gran inversión de capital y un flujo constante de animales para cubrir los costos fijos y operar de manera eficiente.

Sin embargo, la escasez de ganado ha llevado a la reducción de turnos en algunas plantas de carne de vacuno, y la creciente presión en la economía del procesamiento de carne es un tema de preocupación para los reguladores y los líderes de la industria





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