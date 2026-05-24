La Ertzaintza detiene a cuatro personas en el aeropuerto de Loiu tras su recepción de miembros de la Flotilla

Ingeniería Zupiria, consejero de Seguridad, ha lamentado la intervención policial en el recibimiento a los miembros de la Flotilla y ha comprometido investigar a los ertzainas y los cuatro detenidos

La Ertzaintza detiene a cuatro personas en el recibimiento a miembros de la Flotilla en el aeropuerto de Loiu. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria , explica que el papel de la Policía autonómica era el de garantizar el “saludo” de los recién llegados y el normal funcionamiento de la terminal de llegadas, pero no se logró “ni lo uno ni lo otro”.

Zupiria comprometido a investigar la actuación de los ertzainas y a los cuatro detenidos. El titular de Seguridad ha asegurado que «no tenía que haber sucedido lo que sucedió» y ha asegurado que estaba «apalabrado» entre la Ertzaintza, Aena y representantes de la flotilla cómo debería ser el recibimiento. También Asuncia Barredo, otra consejera del PNV, ha hablado de imágenes lamentables.

Los activistas de la flotilla denunciaron represión en Israel y, tras aguantar 35 horas de detención y tortura en prisiones israelíes, fueron recibidos por la violencia policial en Loiu





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