La era de la diferenciación: Cómo la música busca la atención en un mar de contenido

Análisis de las nuevas estrategias de promoción musical en un mercado saturado, desde la singularidad de Amaia en Tiny Desk hasta las campañas de The Rolling Stones, y el cambio en el papel de los medios de comunicación y las agencias.

El 23 de abril de 2026, la actuación de Amaia en el formato Tiny Desk de NPR se convirtió en un punto de inflexión en la forma en que se entiende la promoción musical en la era digital.

Si bien Tiny Desk se presenta como una plataforma de validación artística, su función principal es promocional, distribuyendo cada actuación rápidamente en plataformas como YouTube para generar conversación, visualizaciones y fortalecer la imagen del artista. En el caso de Amaia, la atención se centró no solo en su repertorio, sino en el uso de una silla plegable agujereada como un instrumento musical para interpretar su canción Nanai.

Esta acción, concebida como un elemento de singularización, provocó una reacción inmediata y polarizada en las redes sociales, con comentarios que iban desde la fascinación hasta el rechazo, acusándola de buscar la atención. Este incidente ilustra un mecanismo recurrente en la industria musical actual: en un mercado saturado, un detalle distintivo es crucial para destacar un proyecto artístico.

Esta estrategia no se limita a los artistas emergentes; incluso leyendas como The Rolling Stones han recurrido a tácticas similares, como la campaña con el alias The Cockroaches en Londres, utilizando códigos QR, vinilos de edición limitada y la fragmentación de la información para generar expectación antes del anuncio de un nuevo álbum. Este tipo de operaciones se desarrollan en un mercado musical en constante crecimiento económico, con un aumento del 13,7% en España en 2025, alcanzando los 409,5 millones de euros, según datos de Promusicae.

Sin embargo, este crecimiento coexiste con una sobreproducción masiva, con aproximadamente 120.000 nuevas grabaciones agregadas a las plataformas cada día. Esta abundancia de oferta supera la capacidad de atención del oyente, convirtiendo la visibilidad en un recurso escaso y obligando a los artistas a diseñar cada lanzamiento como un ejercicio de diferenciación.

No obstante, esta diferenciación debe estar ligada a la construcción de una identidad percibida como auténtica. Como señala Hans Laguna en su ensayo Yo siendo yo: El teatro de la autenticidad en las estrellas del pop, la autenticidad ha evolucionado de una cualidad inherente a una construcción influenciada por la industria, las plataformas y las expectativas del público.

La paradoja reside en que destacar requiere crear signos de singularidad, pero su efectividad depende de que no se perciban como un mero artificio para obtener visibilidad. Esta transformación en la promoción musical, impulsada por la sobreexposición y la hiperdigitalización, ha provocado una profunda transformación en los canales de comunicación.

Lorena Jiménez, directora de la agencia La Trinchera, destaca que la prensa ha perdido su centralidad frente a las redes sociales, y que muchos artistas jóvenes priorizan la visibilidad en plataformas digitales sobre la cobertura en medios tradicionales. Esto ha llevado al agotamiento de herramientas de comunicación tradicionales como los newsletters con notas de prensa, y a la diversificación de las agencias, incorporando la representación de creadores de contenido especializados en música, tanto de forma orgánica como a través de colaboraciones pagadas.

En definitiva, el panorama actual exige una reconfiguración del papel de las agencias y una adaptación constante a las nuevas dinámicas del mercado musical





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