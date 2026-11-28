La EPA descarta plomo en agua tras la explosión de azida de plomo en Iowa. Se analizan más de 3.200 muestras tras la detonación controlada del Ejército en la planta de Middletown.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) confirmó la ausencia de plomo en los suministros de agua pública tras la detonación de materiales volátiles en la planta de municiones de Iowa. El miércoles 25 de noviembre de 2026, el Ejército de Estados Unidos procedió a la eliminación controlada de casi cinco toneladas de azida de plomo degradada en la instalación ubicada en Middletown, Iowa. Los primeros resultados preliminares del sábado 28 de noviembre de 2026 indican que no existen niveles elevados de este metal pesado en las tomas de agua pública de la zona.

Resultados iniciales del agua y aire

La EPA detalló que no se encontró plomo en las 38 muestras de agua analizadas inmediatamente después de la detonación. Estas mediciones incluyeron tanto agua potable tratada como agua sin tratar captada directamente en la toma de agua pública. Además, las pruebas de calidad del aire realizadas durante las primeras 30 horas posteriores al explosivo tampoco arrojaron detección de plomo, según informó la agencia a través de la plataforma X.

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Muestreo exhaustivo y comparación previa

El personal y los contratistas de la EPA continúan trabajando de forma ininterrumpida para completar el análisis de una muestra masiva de más de 3.200 datos de aire, suelo, polvo y agua. Estos resultados se están recopilando comparativamente con las 1.600 muestras recolectadas antes del incidente del miércoles 25 de noviembre. Según informó la Agencia de Protección Ambiental el viernes 27 de noviembre de 2026, el 88% del muestreo posterior a la explosión en las viviendas ya evaluadas se había completado hasta el viernes por la noche.

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Justificación del Ejército y antecedentes

Funcionarios del Ejército de Estados Unidos declararon que esta detonación planificada era el único método seguro para deshacerse del material peligroso. La degradación de la azida de plomo hacía imposible moverlo sin provocar una reacción explosiva. Los datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos sugieren que la comunidad de la defensa conocía la degradación del material desde aproximadamente 2009, aunque el Ejército tenía conocimiento confirmado del estado del compuesto desde al menos marzo de 2026.

Vigilancia constante y preocupaciones locales

La explosión generó preocupación legítima entre los residentes de Iowa, los funcionarios electos y los grupos ecologistas por los posibles efectos del material en las personas y en las llanuras de Iowa y el vecino estado de Misuri. Los expertos advierten que los resultados iniciales son un dato puntual que debe complementarse con pruebas adicionales. La EPA mantendrá una vigilancia estricta y ofrecerá actualizaciones frecuentes a medida que se validen los nuevos resultados de laboratorio.