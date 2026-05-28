La familia de Héctor, diagnosticado con la enfermedad de Batten, ha estado luchando contra el avance de la enfermedad desde que se enteraron del resultado. Han impulsado iniciativas y actos solidarios para encontrar tratamientos que frenen el avance de la enfermedad.

La enfermedad de Batten, una condición genética muy agresiva y sin cura, ha afectado a muchas familias en todo el mundo. A pesar de que se conoce desde finales del siglo XIX, la enfermedad sigue siendo un misterio para la ciencia.

La familia del pequeño Héctor, diagnosticado con la enfermedad en agosto de 2023, ha estado luchando contra el avance de la enfermedad desde que se enteraron del resultado. Sus padres, Tamara y Juan José, han impulsado iniciativas y actos solidarios para encontrar tratamientos que frenen el avance de la enfermedad. Entre los síntomas más comunes de la enfermedad se encuentran convulsiones y pérdida de funciones musculares y mentales.

Los síntomas suelen comenzar en torno a los seis y siete meses de edad. La familia de Héctor ha estado trabajando arduamente para encontrar una cura para la enfermedad y han impulsado una nueva campaña solidaria a través de la plataforma Donio para reunir fondos para investigaciones y tratamientos. La enfermedad de Batten es una condición genética muy agresiva y sin cura que afecta a muchas familias en todo el mundo.

La familia de Héctor ha estado luchando contra el avance de la enfermedad desde que se enteraron del resultado y han impulsado iniciativas y actos solidarios para encontrar tratamientos que frenen el avance de la enfermedad. Entre los síntomas más comunes de la enfermedad se encuentran convulsiones y pérdida de funciones musculares y mentales. Los síntomas suelen comenzar en torno a los seis y siete meses de edad.

La familia de Héctor ha estado trabajando arduamente para encontrar una cura para la enfermedad y han impulsado una nueva campaña solidaria a través de la plataforma Donio para reunir fondos para investigaciones y tratamientos. La enfermedad de Batten es una condición genética muy agresiva y sin cura que afecta a muchas familias en todo el mundo.

La familia de Héctor ha estado luchando contra el avance de la enfermedad desde que se enteraron del resultado y han impulsado iniciativas y actos solidarios para encontrar tratamientos que frenen el avance de la enfermedad. Entre los síntomas más comunes de la enfermedad se encuentran convulsiones y pérdida de funciones musculares y mentales. Los síntomas suelen comenzar en torno a los seis y siete meses de edad.

La familia de Héctor ha estado trabajando arduamente para encontrar una cura para la enfermedad y han impulsado una nueva campaña solidaria a través de la plataforma Donio para reunir fondos para investigaciones y tratamientos





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