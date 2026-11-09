La energía solar supera a la nuclear y lidera la transición global en 2026

La generación fotovoltaica crece un 13% sobre la nuclear en 2026, impulsada por la bajada de costes en China y la demanda global. Análisis de Ember y BBC.

La industria energética mundial ha alcanzado un punto de inflexión sin precedentes al superar la generación fotovoltaica a la nuclear. En 2026, se prevé que la electricidad producida por el sol alcance el diez por ciento de la demanda global, consolidando su posición frente a una tecnología pionera desde la década de 1970. Este hito marca el fin de la era donde la energía solar apenas representaba el uno por ciento del suministro eléctrico mundial hace una década.

La energía solar supera la capacidad nuclear global

Las estadísticas del centro de estudios energético Ember, con sede en el Reino Unido, confirman que la producción solar superó discretamente a la nuclear durante el año 2025. Sin embargo, un análisis exhaustivo de los datos recopilados por la BBC, correspondientes a los doce meses hasta septiembre de 2026, revela una diferencia abismal. La energía solar produce un trece por ciento más de electricidad que todas las centrales nucleares combinadas, superando claramente a su competidor histórico.

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Dave Jones, cofundador de Ember, califica esta cifra como una estadística extraordinaria que refleja la magnitud del cambio estructural. La trayectoria ascendente ha desafiado todas las previsiones establecidas por expertos internacionales. Desde los megaproyectos solares en China hasta los mercados impulsados por el encarecimiento de los combustibles fósiles, el sector ha demostrado una resilencia y velocidad de adaptación imprevistas.

Caída de costes y exceso de capacidad manufacturera

La tecnología fotovoltaica se consolidó en 2020 como la fuente de electricidad más barata de la historia. La combinación de una fabricación masiva en China y un actual exceso de capacidad ha llevado los precios de los módulos a mínimos históricos. Jan Rosenow, profesor de política energética y climática de la Universidad de Oxford, señala que esta dinámica ha introducido una era de precios escandalosamente bajos.

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Los costes de fabricación han disminuido gracias a la reducción en el uso de silicio y plata. Un panel solar actual cuesta considerablemente menos de cien dólares estadounidenses y posee una vida útil estimada de treinta o cuarenta años. Esta eficiencia operativa ha permitido que la generación solar se multiplique por un factor de dos mil setecientas veces desde el año 2000.

China lidera el mercado y Estados Unidos resiste aranceles

China mantiene su posición dominante como la mayor potencia solar del mundo, aunque su mercado interno muestra señales de desaceleración. Las exportaciones de productos solares a precios reducidos continúan aumentando hacia otros mercados globales. Este fenómeno ha provocado respuestas políticas, como la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, que ha buscado proteger su industria local.

A pesar de las barreras comerciales, Estados Unidos permanece como el segundo país en capacidad instalada. La expansión continúa disparándose, incluso en estados ganados por Donald Trump en las elecciones de 2024. Alicia Zhao, experta en descarbonización de la Universidad de Maryland, advierte que estas políticas pueden elevar los costes y ralentizar el ritmo de crecimiento esperado.

Impacto económico y beneficios sanitarios globales

La energía solar se ha convertido en el motor principal de la transición energética global. En 2025, cubrió tres cuartas partes del aumento de la demanda eléctrica mundial, superando también a la energía eólica. Las proyecciones de organismos como la Agencia Internacional de la Energía habían subestimado sistemáticamente este desarrollo al asumir un crecimiento lineal.

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Los beneficios trascienden la economía energética. Investigadores han calculado que la expansión eólica y solar en Estados Unidos aportó doscientos cuarenta y nueve mil millones de dólares en beneficios climáticos y sanitarios entre 2019 y 2022. Esta cifra demuestra que la adopción tecnológica genera retornos tangibles para la salud pública y el medio ambiente, justificando la aceleración de su implementación.