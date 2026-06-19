La empresa tecnológica mantiene el rally tras su OPV y se enfoca en consolidar su relato de crecimiento

Tras una salida a bolsa explosiva, la compañía centra sus esfuerzos en justificar su elevada valoración mediante adquisiciones estratégicas en IA y la expectativa de inclusión en índices clave.

Durante la semana, tras la oferta pública de venta ( OPV ), la empresa ha demostrado una capacidad notable para mantener el impulso en el mercado de valores.

Consciente de que el debate sobre su valoración está perdido en el corto plazo, el enfoque se desplaza hacia la construcción de un relato sólido. Antes de la salida a bolsa, se aseguró varios anuncios estratégicos. El martes, después de la resaca inicial de la OPV, anunció la compra de una empresa especializada en inteligencia artificial para fortalecerse en ese ámbito. Ese movimiento le permitió superar a Microsoft en capitalización bursátil durante la jornada.

No obstante, los analistas destacan que otro factor clave detrás del comportamiento explosivo del precio de sus acciones es la estructura de bloqueo: solo una pequeña parte de las acciones salió al mercado, mientras que la mayoría de las participaciones de fundadores, empleados y primeros inversores permanecen inmovilizadas por acuerdos de lock-up. Esta circunstancia ha amplificado cada movimiento en bolsa debido a la escasa oferta disponible.

Su tamaño la convierte automáticamente en candidata a entrar en algunos de los principales índices, como el Nasdaq 100 y el Russell 2000, lo que obliga a numerosos fondos pasivos a comprar acciones independientemente de su valoración. La gran pregunta ahora es si la compañía puede justificar una valoración que ya supera ampliamente a gigantes industriales y tecnológicos, no solo con ingresos mucho mayores, sino con beneficios. El debate entre los analistas cobra fuerza.

Más allá de las previsiones iniciales con la vista puesta en 2030, y tras una semana de rodaje sobre el parqué, empiezan a aparecer los primeros cálculos a medio plazo que apuntan a una posible estabilización en una cifra cercana a los niveles actuales. Otros analistas creen que el valor podría seguir subiendo a corto plazo gracias a la entrada de grandes inversores institucionales y al fuerte interés minorista.

Los mercados de opciones descuentan movimientos cercanos al 20% en las próximas semanas, reflejando la alta volatilidad esperada





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