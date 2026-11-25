La firma histórica catalana, estabilizada y en recuperación, se integra en una compañía especializada en entretenimiento interactivo. Esta operación refleja la expansión digital en el sector tecnológico español.

La histórica empresa catalana, estabilizada tras estar a punto de desaparecer la pasada década, se integra en una compañía que cotiza en Hong Kong y está especializada en aplicaciones y juegos. Esta operación se produce en un momento de recuperación para la compañía de descargas de software, que atravesó una profunda crisis a mediados de la década pasada. La firma encadena cinco años consecutivos de crecimiento y el pasado ejercicio alcanzó unos ingresos de 32,4 millones de euros y un ebitda de 5,1 millones.

Estabilidad financiera y estructura accionarial

La firma continuará operando con su propia marca y equipo, mantendrá la sede en Barcelona y seguirá teniendo al frente a Michael, artífice de su recuperación. La idea es que siga siendo una empresa española, sujeta a la legislación local y europea, incluida la normativa de servicios digitales aplicable a las empresas tecnológicas. Michael poseía un 61% del capital, aunque ninguno de los demás superaba el 10%. Esta estructura accionarial ha permitido mantener el control y la visión estratégica del proyecto durante todo el proceso de integración.

Also read Regina Pitarch, abogada del español retenido por el ICE estadounidense: 'Está pasando por un trato inhumano'

Impulsores estratégicos de la operación

Michael ha sido el principal impulsor de esta operación, sin él no se habría hecho; abrió las puertas para salir al mercado y conseguir un valor de transacción con el que todo el mundo ha quedado muy contento, declaró ayer este diario. Para mí, lo importante es que en este mundo que está cambiando tanto con la inteligencia artificial (IA), que nos afecta a todos, pudiésemos ir con una empresa que entendiera nuestro negocio y pudiera ayudarnos a crecer, añadió el director general. Esta estrategia busca aprovechar las sinergias tecnológicas para mantener la competitividad en un sector en constante evolución.

Alcance global del grupo adquiridor

El grupo adquiridor cuenta con 100 millones de usuarios mensuales y tiene presencia en Europa, Sudeste Asiático y América Latina. Ellos tienen aplicaciones, como juegos casuales, que queremos distribuir en nuestro catálogo, indicó el portavoz del conglomerado. Esta expansión permite a la empresa catalana acceder a nuevos mercados y una base de usuarios mucho más amplia. El grupo registró unos ingresos de 555 millones de euros al cambio actual en el primer semestre de 2026, lo que supone un crecimiento interanual del 37%. En el ejercicio completo de 2025 facturó unos 901 millones de euros.

Advertisement

Estrategia de expansión regional y tecnológica

Su prioridad estratégica es crecer en Oriente Próximo y el norte de África, aunque en esta ocasión se ha reforzado en el mercado español. La integración de esta firma histórica representa un paso significativo en la consolidación del ecosistema tecnológico ibérico. La empresa llegó a ser una de las empresas emergentes más populares de España a principios de siglo. Nacida en los años 90 dentro del grupo Partners Group, su trayectoria ha sido marcada por altibajos significativos.

Legado tecnológico y futuro inmediato

La integración completa marca el cierre de un ciclo de reestructuración que comenzó hace más de una década. Los directivos han enfatizado la importancia de mantener la identidad local mientras se aprovechan los recursos globales de la matriz. Esta combinación de estabilidad operativa y expansión digital busca asegurar la sostenibilidad a largo plazo. La empresa mantendrá su equipamiento técnico y su sede central en Barcelona, garantizando la continuidad de sus operaciones diarias. Este movimiento refleja la tendencia actual de consolidación en el sector de las tecnologías de la información.