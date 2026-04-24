La eficiencia energética guiaba las decisiones de los primeros humanos

Un estudio revela que los humanos de hace 780.000 años elegían sus asentamientos basándose en la disponibilidad de madera para el fuego, demostrando una temprana inclinación por minimizar el esfuerzo y optimizar los recursos.

La tendencia humana a buscar la eficiencia energética se manifiesta en la elección de caminos que minimizan el esfuerzo, una característica observable desde los primeros habitantes de la Tierra.

Esta inclinación no es producto de una limitación, sino una adaptación inteligente a los recursos disponibles y las condiciones ambientales. Un estudio reciente, publicado en Quaternary Science Reviews, revela que hace aproximadamente 780.000 años, los humanos se establecían en Gesher Benot Ya’aqov basándose en la disponibilidad de madera flotante para mantener el fuego.

No se buscaban especies de madera específicas, sino que se aprovechaba lo que el entorno ofrecía en la orilla del lago, reduciendo significativamente el esfuerzo necesario para mantener el fuego encendido durante periodos prolongados. La investigadora Nira Alperson-Afil destaca que estos grupos elegían la ubicación no solo por el agua o los animales, sino también por la facilidad de acceso a la madera.

El análisis de los restos de carbón, que incluía especies como fresno, sauce, vid, adelfa, olivo, roble, pistacho y granado, con el fresno representando más del 50% del conjunto, confirma la diversidad del entorno y la falta de una selección rigurosa de especies. La conservación de estos restos de carbón es inusual dada su fragilidad y el tiempo transcurrido, lo que permite una reconstrucción detallada del uso del fuego.

El fuego no solo proporcionaba calor y luz, sino que también generaba una dependencia en su mantenimiento, lo que influía directamente en la elección del lugar de asentamiento. La proximidad al combustible era crucial para facilitar esta tarea. Los hallazgos en el paleo lago Hula, con más de 20 niveles de ocupación, demuestran que este lugar fue utilizado durante generaciones debido a sus ventajas.

Se encontraron restos de elefantes con señales de procesamiento y dientes de carpa junto a fragmentos de piedra quemada, lo que indica una organización del espacio en torno al hogar, donde se cocinaba, se trabajaba la piedra y se gestionaban los recursos. Esta organización refleja una vida adaptada a un entorno que facilitaba las tareas básicas, minimizando el esfuerzo necesario para la supervivencia.

La elección de asentamientos se basaba en la optimización de recursos y la reducción del trabajo, una estrategia que ha perdurado a lo largo de la historia humana





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