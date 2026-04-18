La Economía Murciana Supera la Media Nacional y se Prepara para el Futuro con Enfoque en Innovación y Sostenibilidad

La Región de Murcia registró un crecimiento económico del 3,2% en 2025, superando la media española. El Gobierno regional proyecta un crecimiento del 2,5% para este año, impulsado por el consumo familiar, el empleo y el turismo. La región busca atraer inversiones a través de la innovación y la sostenibilidad. EXPANSIÓN organiza una jornada clave con directivos y autoridades para debatir sobre los retos y oportunidades económicas.

La economía de la Región de Murcia experimentó un crecimiento del 3,2% durante el año 2025, superando así la media nacional que se situó en el 2,9%. Estas estimaciones provienen de los análisis de CaixaBank Research, que proyectan un futuro de dinamismo para la comunidad autónoma.

Para el presente año, el Gobierno regional mantiene un pronóstico optimista de crecimiento del 2,5%. Esta previsión cuenta con el respaldo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), lo que añade credibilidad a las expectativas. El impulso económico se fundamenta principalmente en la revitalización del gasto de las familias, un fenómeno directamente relacionado con el favorable comportamiento del mercado laboral y el auge del sector turístico. Estos pilares contrarrestan la tendencia menos positiva observada en la industria y las exportaciones, las cuales se ven afectadas por la fragilidad económica de la eurozona.

Murcia se consolida como un referente en su industria manufacturera y en la fortaleza de su sector agrícola. La región ocupa un destacado tercer puesto a nivel nacional en la producción de frutas y hortalizas, lo que le otorga el merecido título de 'huerto de Europa'. No obstante, la ambición de la comunidad va más allá de su producción agroalimentaria. Murcia aspira a convertirse en un polo de atracción de inversiones, concentrando sus esfuerzos en áreas clave como la innovación tecnológica, la adopción de prácticas sostenibles y la protección rigurosa del medio ambiente.

En este contexto de retos y oportunidades, EXPANSIÓN, el medio líder en información económica, financiera y empresarial, organiza una jornada de gran relevancia. El evento tendrá lugar el miércoles 22 de abril y reunirá a destacadas figuras del mundo empresarial y a autoridades de la región. El objetivo principal de este encuentro es propiciar un espacio de debate profundo sobre los desafíos que enfrenta la economía murciana, así como explorar las oportunidades de desarrollo y crecimiento. La sesión inaugural correrá a cargo del presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien sentará las bases para las discusiones posteriores.

El programa del Encuentro contará con la participación de un selecto grupo de ponentes. Entre ellos se encuentran Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia; Pedro Pablo Hernández Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena; Miryam Fuertes Quintanilla, presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia; Ángel Yepes, director financiero de Grupo Orenes; Juan Jesús Lozano, director comercial de empresas para Murcia y Alicante de Caixabank; Javier Fernández Gallardo, director de inversiones de Innoventures Capital; Arancha Martínez, country manager España de X-Elio; José Guillén Parra, teniente alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia; Juan Antonio López Abadía, director técnico y responsable de optimización de energía y medio ambiente de Estrella de Levante; Enrique Soler, responsable de proyectos de Grupo Caudal; y Joaquín Gómez Moya, co-fundador y presidente no ejecutivo del consejo de administración de Viva In Vitro Diagnostics. El cierre del acto estará a cargo, nuevamente, de José Guillén Parra. Aquellos interesados en asistir a esta importante cita pueden formalizar su inscripción enviando un correo electrónico a la dirección confirmaciones@unidadeditorial.es





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