La economía española resiste el impacto de la guerra en Oriente Medio

A pesar del aumento de los precios de los combustibles, la economía española muestra una notable resiliencia, con un crecimiento previsto en torno al 0,6%-0,7% para el primer trimestre de 2026. El mercado laboral sólido y las energías renovables contribuyen a esta estabilidad.

La economía española ha demostrado resiliencia frente al impacto inicial de la guerra en Oriente Medio, a pesar del aumento en los precios de los combustibles.

El crecimiento, impulsado por un fuerte cierre de 2025, se espera que apenas se vea afectado durante el primer trimestre del año. Entre octubre y diciembre, el Producto Interior Bruto (PIB) experimentó una aceleración hasta el 0,8%.

Sin embargo, los modelos de previsión en tiempo real sugieren un incremento en torno al 0,6%, lo que representa una desaceleración moderada, pero lejos de una crisis económica. Esta solidez se sustenta en la fortaleza del mercado laboral y en el alivio que las energías renovables brindan sobre los costes de la electricidad.

Diversas organizaciones, desde centros de pensamiento hasta instituciones oficiales como la AIReF, coinciden en que la economía española mantendrá un tono robusto a pesar del conflicto bélico, aunque los efectos podrían ser más evidentes a medida que avance el año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará los datos preliminares a finales de mes, pero indicadores clave como la afiliación a la Seguridad Social en marzo ya muestran una trayectoria sólida a pesar de la situación internacional.

Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, explica que su modelo proyecta un crecimiento del 0,6% o 0,7% intertrimestral, lo que implicaría una ligera reducción en comparación con el cuarto trimestre de 2025. Esta cifra se ve respaldada por el dato de afiliación de marzo, donde el empleo superó los 22 millones. Este crecimiento es similar al observado entre enero y marzo de 2025 (0,5%).

Hidalgo, autor de un modelo de 'nowcasting' (previsión en tiempo real), señala que, aunque puede haber variaciones según la contribución del sector exterior, la diferencia con la cifra final publicada por Estadística suele ser mínima. Las perspectivas varían ligeramente entre los analistas. Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, coincide con la cifra de crecimiento del 0,6%, pero advierte sobre la falta de datos que reflejen el impacto total de la guerra, más allá de la inflación.

Señala una desaceleración inicial a principios de año, posiblemente relacionada con el frío y las lluvias de 2026, seguida de un impacto más pronunciado a partir de marzo. BBVA Research es más optimista, estimando un crecimiento trimestral del 0,7%, impulsado por la solidez de los datos de afiliación. La AIReF, con su modelo MIPred (generalmente pesimista), proyecta un crecimiento del 0,3%, mientras que Analistas Financieros Internacionales (AFI) lo limita al 0,1%.

No obstante, AFI prevé un crecimiento del 0,2%-0,3% en el primer trimestre, influenciado por una revisión a la baja en las previsiones de consumo e inversión. Para el conjunto de 2026, se anticipa un crecimiento del PIB del 2,1%. A pesar de la guerra, el crecimiento se mantiene sólido, con previsiones del FMI y la OCDE en torno al 2,1% y del Banco de España en un 2,3%.

La inflación se situará alrededor del 3%, superando las expectativas previas al conflicto





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