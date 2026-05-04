La economía del significado: el desafío de contar historias en la era digital

En un mundo saturado de contenidos, el verdadero reto de la comunicación no es producir más, sino crear relatos significativos. La tecnología ha transformado la narrativa, pero la autenticidad y la conexión humana siguen siendo clave para que las historias importen.

Nunca ha sido tan fácil contar historias, pero nunca ha sido tan difícil que importen. La irrupción de la automatización de contenidos y los algoritmos capaces de producir relatos en segundos han transformado la comunicación.

Hoy, cualquier marca puede generar mensajes a gran escala, adaptarlos a cada usuario y distribuirlos de forma casi inmediata. Sin embargo, en este proceso ha surgido una nueva escasez: la economía del significado. El gran reto no es producir más, sino contarlo mejor; no es captar atención de manera puntual, sino construir relatos que merezcan ser escuchados. Porque cuando todo puede convertirse en contenido, lo verdaderamente diferencial es la capacidad de dotarlo de sentido.

La tecnología ha multiplicado nuestro potencial narrativo, pero la saturación informativa ha reducido nuestra capacidad de escucha. Las marcas compiten en un entorno donde la atención es efímera y la memoria frágil, lo que genera una hiperproducción de historias que se consumen y olvidan rápidamente. El riesgo no es la falta de mensajes, sino su irrelevancia. Hemos olvidado que las historias son anteriores a cualquier soporte y forman parte de nuestra manera de comprender el mundo, construir identidad y relacionarnos.

Por eso, cuando la creatividad deja de ser una cuestión de ejecución para convertirse en una cuestión de mirada, no se trata solo de cómo se cuenta una historia, sino de qué merece ser contado. La capacidad de interpretar la realidad, conectar con lo humano y construir relatos que permanezcan es clave, porque el storytelling no es solo una técnica de comunicación, sino una forma de generar vínculos, activar emociones y construir significados.

En los últimos años, hemos visto una fatiga narrativa debido a la producción constante de contenidos superficiales. Las audiencias ya no son receptoras pasivas, sino participantes que quieren formar parte de los mensajes. Esta apertura implica una mayor responsabilidad: la demanda de autenticidad, consistencia y sentido crece. El verdadero problema no es que las máquinas cuenten historias, sino que los humanos dejemos de hacerlo con intención.

La solución no es competir con la tecnología, sino integrarla desde una mirada más amplia. La inteligencia artificial puede amplificar la creatividad, pero no puede sustituir la experiencia, la intuición ni la capacidad de comprender lo que realmente importa a las personas. En este contexto, la formación de los comunicadores adquiere una relevancia decisiva. No basta con dominar herramientas, sino que se necesita entender a las personas.

En la Universidad Francisco de Vitoria, la comunicación se entiende como un espacio de encuentro entre innovación y humanismo, formando profesionales capaces de dialogar con la tecnología sin subordinarse a ella, poniéndola al servicio de un propósito. Porque el futuro no será el que mejor use la tecnología, sino el que mejor entienda a las personas.

En un mundo donde todo puede ser contado, la diferencia está en saber qué merece ser contado y cómo hacerlo para generar valor y significado. Las historias son la forma en que damos sentido a lo que somos, vivimos y queremos construir, y eso sigue siendo profundamente humano





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