La palabra de moda en economía en los últimos años es ‘en forma de K’ y se usa para describir la divergencia entre quienes tienen más y quienes tienen menos en la economía de EE.UU. La guerra en Irán está empeorando la situación, lo que presiona a los hogares de bajos ingresos que destinan la mayor parte de su dinero a gasolina y productos básicos. Ahora queda claro que la distribución de ingresos en EE.UU. no tiene forma de K y que esa letra es una manera equivocada de explicar la economía. Se necesita una nueva forma de explicar el rompecabezas económico de Estados Unidos: la economía de la ‘clase premium’.

CNN — La palabra de moda más usada en economía en los últimos años es ‘en forma de K’. Directores ejecutivos, economistas y legisladores usan la letra K para describir la divergencia entre quienes tienen más y quienes tienen menos en la economía de EE.

UU. , desde el mercado inmobiliario hasta el gasto en gasolina. Las personas más ricas de Estados Unidos se han distanciado de las más pobres. Y la guerra en Irán está empeorando la situación, lo que presiona a los hogares de bajos ingresos que destinan la mayor parte de su dinero a gasolina y productos básicos.

Pero ahora queda cada vez más claro que la distribución de ingresos en EE. UU. no tiene forma de K y que esa letra es una manera equivocada de explicar la economía. Se necesita una nueva forma de explicar el rompecabezas económico de Estados Unidos: la economía de la ‘clase premium’





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