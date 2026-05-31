La doctora Elisa Gil Garrido, primera mujer en presidir la Sociedad Española de Fertilidad

La doctora Elisa Gil Garrido se convierte en la primera mujer en presidir la Sociedad Española de Fertilidad, una institución clave en el futuro demográfico del país.

La doctora Elisa Gil Garrido se convierte en la primera mujer en presidir la Sociedad Española de Fertilidad, una institución clave en el futuro demográfico del país.

Con más de 40 años, es una de las personas más jóvenes en asumir este cargo en más de ochenta años. Su vocación de servicio público y su afán por la representación colectiva la han llevado a este momento. La Sociedad Española de Fertilidad tiene más de siete décadas de historia y ha sido una institución masculina hasta ahora.

La doctora Gil Garrido cree que su elección supone la rotura de muchas barreras históricas y cronificadas en la sociedad y en la parte médica. Considera que la alta feminización de las profesiones sanitarias no se traduce con la misma naturalidad en los puestos de toma de decisiones y alta dirección médica.

La doctora Gil Garrido está convencida de que su presidencia será un paso adelante para garantizar el acceso en equidad para todas las mujeres, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan. Su objetivo es paliar el 'invierno demográfico' y garantizar el Estado de Bienestar. La doctora Gil Garrido ha trabajado durante veinte años y ha sido delegada de clase y representante estudiantil. Su trayectoria de compromiso culmina ahora con la Presidencia de la Sociedad Española de Fertilidad.

La doctora Gil Garrido cree que su elección es un paso natural y que alguien tenía que romper la dinámica existente. Considera que su campaña fue dura y larga, pero que su orgullo es grande por haber conseguido el cargo. La doctora Gil Garrido está comprometida con la equidad reproductiva y cree que su presidencia será un paso adelante para garantizar el acceso en equidad para todas las mujeres.

Su objetivo es paliar el 'invierno demográfico' y garantizar el Estado de Bienestar. La doctora Gil Garrido cree que su elección supone un cambio importante en la institución y que su presidencia será un paso adelante para garantizar el acceso en equidad para todas las mujeres. Su objetivo es paliar el 'invierno demográfico' y garantizar el Estado de Bienestar.

La doctora Gil Garrido está comprometida con la equidad reproductiva y cree que su presidencia será un paso adelante para garantizar el acceso en equidad para todas las mujeres. Su objetivo es paliar el 'invierno demográfico' y garantizar el Estado de Bienestar





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