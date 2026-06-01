El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha animado a las Juventudes Socialistas a enfrentarse a quienes buscan 'derribar' su gobierno, mientras que el líder socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha respaldado públicamente a jueces, fiscales y cuerpos de seguridad tras las críticas del Gobierno a la Justicia.

El líder del PSOE , Pedro Sánchez , ha animado a las Juventudes Socialistas a enfrentarse a quienes buscan 'derribar' su gobierno, mientras que el líder socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , ha respaldado públicamente a jueces, fiscales y cuerpos de seguridad tras las críticas del Gobierno a la Justicia.

La división interna en el PSOE se hace cada vez más visible, con algunos líderes pidiendo un Congreso extraordinario para debatir el futuro y la renovación ideológica del partido. En un momento en el que el Gobierno se ve más cercado que nunca por los escándalos, Pedro Sánchez ha desplegado su habitual lista de villanos y ha asegurado que necesita más 'tiempo' para que las 'grandes transformaciones' que impulsa su Gobierno puedan 'echar raíces'





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