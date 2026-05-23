La directora del parque y la feria del libro de Madrid, Eva Orúe, destaca la importancia de la pasión y la vocación en su trabajo

La directora del parque y la feria del libro de Madrid, Eva Orúe, comparte cómo jornadas de trabajo intensas le permiten trazar los pasos a los visitantes, contar con 220 editoriales, 600,000 ejemplares vendidos y 7,000 sesiones de firmas en la feria, defenderla durante los años difíciles y destacar en particular a la Reina Letizia, amante de la literatura.

Reconoce que a veces recurres al patinete eléctrico. Un espléndido lugar de trabajo que cubre un perímetro de 4,5 kilómetros te obliga. Existen compañeros que cuentan los pasos digitalmente, comenta.

Miles de pasos diarios, que como fragmentos de microrrelatos, tracies la directora de la Feria del Libro de Madrid año tras año para apuntalar, mejorar y actualizar la gran cita literaria de la capital. Ya lleva un lustro al frente de la más gozosa romería que se celebra en El Retiro y que en 2026 mostrará, ese hormiguero de paseantes, bibliófilos, curiosos, expositores, editores y rúbricas estelares con cariño para..





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