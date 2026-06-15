La directora de la Guardia Civil y la 'fontanera' Leire Díez se mensajearon la misma mañana en que Mercedes González ordenó abrir una investigación a la UCO

La directora de la Guardia Civil y la 'fontanera' Leire Díez se mensajearon la misma mañana en que Mercedes González ordenó abrir una investigación interna a la Unidad Central Operativa (UCO). El informe de la UCO hace una revisión de las tres investigaciones de este tipo dirigidas contra la UCO con Mercedes González al frente de la Guardia Civil.

La directora de la Guardia Civil y la 'fontanera' Leire Díez se mensajearon la misma mañana en que Mercedes González ordenó abrir una investigación interna a la Unidad Central Operativa ( UCO ).

Así consta en el último informe de esta unidad remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga las maniobras para sabotear las investigaciones que afectaban al Gobierno. El informe fechado el pasado jueves hace una revisión de las tres investigaciones de este tipo dirigidas contra la UCO con Mercedes González al frente de la Guardia Civil.

La revisión es especialmente prolija en la abierta el 11 de mayo de 2025, tras la publicación en EL MUNDO de mensajes cruzados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex ministro de Transporte y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. La UCO ha detectado dos contactos por whatsapp entre ambas ese mismo domingo a las 9.16h.

El primero 'resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva', indica el informe. El segundo rastro de la aplicación de mensajería 'resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la Directora General de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas'.

Las cosas se precipitaron y a las 11.30h el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, ya estaba reunido con un general para encomendarle la investigación interna. Pese a que formalmente Llamas figura como quien tomó la decisión, fuentes conocedoras de lo sucedido afirman que se actuó por indicación de Mercedes González. La UCO resalta en su informe 'la excepcionalidad' de que se abrieran tres investigaciones a la UCO entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

Prueba de ello es que la primera de ellas, pese a acordarse a final de año, lleva como numeración 1/2024. Y la tercera, en septiembre del año siguiente, también figura como 1/2025. La de mayo, en la que más se centra el informe, no llegó a tener número de registro porque fue cercenada por el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo.

Advirtió al general de la Guardia Civil de que, si la ponía en marcha, él abriría una causa penal a su interlocutor y a quienes le hubieran dado la orden. El DAO ordenó el archivo inmediato y no se llegaron a practicar diligencias





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guardia Civil Leire Díez Mercedes González UCO Whatsapp Investigación Sabotaje Mensajes Cruzados Borrado Automático De Mensajes Investigación Interna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De despacho en despacho para defender los intereses del PSOE y obtener información: la 'reunionitis' de Leire DíezEl contexto Si surgía una investigación de la UCO, allí estaba la fontanera del PSOE. El sumario recoge al menos dos reuniones de Díez con la entonces directora de la Guardia Civil.

Read more »

'Incumplimientos': el papel en que Leire se quejaba a Santos Cerdán porque Fiscalía no accedía a torcer causas en favor del PSOE'Incumplimientos': así se denomina el documento hallado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el ordenador Lenovo de Santos Cerdán, ex número 2...

Read more »

Informe de la UCO vincula a Leire Díez con viajes del PSOE y acciones para obstruir la justiciaUn informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que Leire Díez informaba a Santos Cerdán sobre viajes del PSOE, donde Cerdán, como Secretario de Organización, no requería autorización para contratar transportes y alojamientos. Cerdán habría autorizado verbalmente los viajes de Díez. El informe incluye un escrito de Díez, titulado 'incumplimientos', que menciona intentos de obstruir procedimientos judiciales. Leire Díez se reunió con Míriam Serrano, quien denunció al fiscal José Grinda por un delito sexual, aunque el caso fue archivado en 2017. Además, Mercedes González, directora de la Guardia Civil, conocía las acciones de Díez para dañar la imagen de la UCO.

Read more »

Un informe de la UCO apunta que la directora de la Guardia Civil fue 'conocedora de la actividad' de Leire desde mayo de 2025Los detalles﻿ Según la Unidad Central Operativa, la directora general de la Guardia Civil 'tenía conocimiento' de las maniobras de Leire Díez para torpedear los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Read more »