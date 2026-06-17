La directora de la Guardia Civil reconoce reuniones con la 'fontanera' del PSOE y expone la contradicción del ministro Marlaska

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, reconoce ante el Senado haberse reunido con Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, contradiciendo al ministro del Interior que negó dichos encuentros. Las reuniones, calificadas como "cafés", coincidieron con una supuesta campaña para neutralizar investigaciones contra el entorno de Pedro Sánchez. Un informe de la UCO alerta sobre la activación del borrado de mensajes en WhatsApp por parte de González.

La directora de la Guardia Civil , Mercedes González , compareció ante el Senado para ofrecer su versión sobre los encuentros con Leire Díez , conocida como la 'fontanera' del PSOE .

Tras dos semanas de silencio desde la filtración del informe de la UCO, González admitió haberse reunido dos o tres veces con Díez, aunque las calificó como simples cafés o tés y negó cualquier implicación en una trama contra la Unidad Central Operativa (UCO). Sin embargo, su testimonio no solo no cerró la polémica, sino que dejó en una posición comprometida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien había negado públicamente la existencia de dichas reuniones en varias ocasiones, incluso en el Congreso y el 28 de mayo, seis días antes de que se conociera el informe de la UCO.

González reveló que Marlaska estaba al tanto de estos encuentros desde hacía al menos un año, contradiciendo así las declaraciones previas del ministro. Según su relato, la primera reunión tuvo lugar en septiembre de 2024, coincidiendo con el inicio de una supuesta operación para neutralizar investigaciones que afectaban al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Un segundo encuentro, cuya fecha no recordó con precisión, y un tercero a principios de 2025, cuando Leire Díez solicitó la mediación para el comandante Balas, jefe de la UCO. Además, González confirmó que tras una alerta sobre filtraciones, procedió a activar el borrado automático de mensajes en WhatsApp, un detalle que emerge del informe de la UCO.

La cronología ofrecida por González coincide con la existencia de una "nota de despacho" que la Jefatura de Información de la Guardia Civil envió a la UCO en mayo de 2025, advirtiendo sobre una campaña de desinformación orquestada para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas y a la UCO. Dicha nota fue incorporada al sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz.

La comparecencia, que inicialmente estaba prevista para el 11 de junio, se aplazó porque González alegó participar en el dispositivo de seguridad por la visita del Papa a España. Su declaración, lejos de apaciguar los ánimos, ha intensificado la presión política, exigiendo explicaciones claras sobre quién mintió y si hubo una operación para influir en investigaciones judiciales desde el corazón del Ministerio del Interior





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