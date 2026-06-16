La Directora de la Guardia Civil reconoce reuniones con Leire Díez en el marco de una trama de acoso a la UCO

Mercedes González, Directora General de la Guardia Civil, admitió en el Senado haber mantenido tres encuentros con Leire Díez, implicada en una presunta campaña contra la UCO que investigaba corrupción en el entorno del PSOE. El caso incluye filtraciones, ascensos polémicos y la entrada de la UCO en la sede de la Guardia Civil.

La Directora General de la Guardia Civil , Mercedes González , ha comparecido ante el Senado para declarar sobre su relación con Leire Díez , una exmilitante del PSOE investigada por presunto acoso a agentes de la Unidad Central Operativa ( UCO ).

González admitió haber mantenido tres reuniones con Díez, quien aparentemente actuaba impulsada por una trama centrada en el caso Leire, cuyo objetivo era, supuestamente, espiar a agentes de la UCO. Las reuniones se produjeron en un contexto de filtraciones de audios cortados al presidente Pedro Sánchez, los cuales, al ser desmentidos por estar fuera de contexto, generaron una gran controversia.

Además, se ordenó una investigación disciplinaria por la inclusión del correo de Begoña Gómez, esposa del presidente, en un informe de la UCO, tras un registro de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil. Los agentes señalan que la Directora General conocía, al menos desde el 8 de mayo de 2025, las actividades supuestamente desarrolladas por Leire Díez, referidas a una campaña contra la unidad que investigaba causas de corrupción vinculadas al entorno del PSOE.

En esas fechas, la trama trataba de averiguar si la publicación en un medio de comunicación de una serie de informaciones relacionadas con el caso Ábalos-Koldo podría haber surgido de una filtración de la UCO. Este escenario ha llevado a una profunda crisis dentro de la Guardia Civil, con la entrada de la UCO en su propia sede y la desaparición temporal de la directora tras admitir los encuentros con Díez.

Por otro lado, se han revelado detalles sobre el ascenso del general Rafael Yuste, exjefe de la UCO, quien fue promovido a coronel en diciembre de 2025, ocho meses antes de lo que le correspondía. Yuste, que llegó a la UCO en 2023, prefería dirigir la Comandancia de Cádiz por razones familiares, pero se le consideró para liderar la Unidad Central Operativa. Su padre es el general Yuste Martínez, Fundador del Servicio de Vigilancia Marítima.

Asimismo, se intentó apartar al teniente coronel Basilio Sánchez Portillo, exjefe de la UCO, mediante un destino internacional forzado a Lisboa que no se concretó. También se menciona el destino 'dorado' en EEUU de Leonardo Marcos tras obstaculizar a la UCO, así como el papel de López Malo, quien informó a Yuste de que la Directora conocía los hechos.

En el ámbito disciplinario, el DAO (Director Adjunto Operativo) de la Guardia Civil ordenó investigar la inserción del correo de Begoña Gómez en un informe de la UCO. El instructor Fernando Mora requirió a Yuste documentación y comparecencia, y aunque concluyó sin identificar responsabilidad disciplinaria, sí apuntó que un miembro de la Policía Judicial analizó correos por orden de la jueza Biedma.

Además, el 11 de mayo, el mismo día en que el abogado de Ábalos comunicó a Díez que la filtración no provino de la UCO, el DAO se reunió con ella en una cafetería y le anunció la apertura de un expediente. Los audios filtrados muestran la cercanía entre Díez y la directora, quien dijo: 'Mi siguiente charla es con ella. Es de mi confianza'.

Otros mandos mencionados son el coronel jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, y el jefe de Servicios Técnicos, responsable de tecnologías de la información. Este caso involucra una red de influencias que abarca tanto al PP como al PSOE, recordando casos como Púnica, Lezo, Erial o los ERE. La prioridad de Díez, dentro de la UCO, era obtener información confidencial sobre las pesquisas del agente Antonio Balas.

La situación ha puesto en evidencia tensiones internas en la Guardia Civil, la manipulación de investigaciones y posibles filtraciones políticas, mientras se esperan nuevas comparecencias y resoluciones judiciales





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