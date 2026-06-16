La directora de la Guardia Civil rechaza las acusaciones de injerencia en la UCO durante su comparecencia en el Senado

Mercedes González compareció en el Senado para hablar sobre sus encuentros con Leire Díez y negó cualquier tipo de conspiración contra la UCO, aunque PP y Vox exigieron su dimisión y anunciaron nuevas comparecencias.

La directora de la Guardia Civil , Mercedes González , compareció este martes en la Comisión de Interior del Senado , citada a instancias del PP y Vox , para ofrecer explicaciones sobre los encuentros que mantuvo con la exmilitante socialista Leire Díez .

Durante su intervención, González detalló la naturaleza de dichas reuniones y negó rotundamente haber participado en ninguna trama contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya sea influenciada por Díez o por cualquier otra persona. Sin embargo, su testimonio no convenció a los grupos de la oposición, que insistieron en exigir su dimisión y plantearon nuevas preguntas sobre si existió una orden superior para dichos encuentros.

El portavoz del PP, Luis Santamaría, recordó las palabras de otros dirigentes socialistas como Santos Cerdán o el expressionsidente del Gobierno sobre "imperativos categóricos" y acusó a González de no asumir responsabilidades. Santamaría también adelantó que la directora tendrá que comparecer "más pronto que tarde" ante la comisión de investigación del llamado "caso Koldo".

Por su parte, la portavoz de Vox demandó que se permita a la UCO continuar su trabajo con absoluta libertad y pidió el cese inmediato de cualquier tipo de presión. En cambio, la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, valoró positivamente el desempeño de González, aunque señaló que negar reuniones que luego se reconocen resulta "sospechoso" e innecesario.

Otros senadores, como Joan Queralt de ERC, criticaron que se siga exclusivamente la versión de Leire Díez y mostraron interés por el funcionamiento interno de la policía judicial de la Guardia Civil. Mientras tanto, el PSOE y el Ministerio del Interior expresaron una defensa cerrada de González, destacando su honradez, profesionalidad, rigor y sensatez, y reiteraron su trayectoria intachable.

La comparecencia se enmarca en un contexto de tensión política, donde la oposición busca desgastar al Gobierno a través de este episodio, mientras que el Ejecutivo mantiene su apoyo a la máxima responsible de la Guardia Civil. Las explicaciones de González no lograron disipar las sospechas sobre posibles injerencias o irregularidades, y el debate se traslada ahora a futuras comisiones de investigación y posibles comparecencias adicionales.

Este suceso ha puesto sobre la mesa cuestiones relativas a la autonomía de los cuerpos policiales, las relaciones entre cargos políticos y exmilitantes, y los límites de la jerarquía en el seno de instituciones como la Guardia Civil. La presión sobre la directora continúa y su futuro en el cargo parece cada vez más vinculado al devenir de las investigaciones judiciales y políticas que rodean el caso.

En paralelo, la actualidad informativa también recoge otras noticias como la negativa del juez Calama a que el expresidente Zapatero declare sobre el origen de unas joyas, la detención de un joven en Valencia por un homicidio, o la situación estratégica del estrecho de Ormuz tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guardia Civil Mercedes González Leire Díez UCO PP Vox Senado Caso Koldo Dimisión Policía Judicial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La UCO cree que la directora de la Guardia Civil conocía la actividad de Leire DíezLa exmilitante escribió en un mensaje al exabogado de Koldo que 'no estuvo mal la reunión' con Mercedes González y apuntaba: 'Voy a ver si sigo aumentando esa vía'....

Read more »

La UCO detecta ingresos de 'origen desconocido' a un guardia civil investigado en el 'caso Koldo'La Unidad Central Operativa apunta que Rubén Villalba ingresó entre 2017 y 2023 en efectivo 145.049 euros, redujo las retiradas en cajero y pasó a disminuir los gastos con la tarjeta bancaria de la...

Read more »

Directora de la Guardia Civil comparece ante el Senado por sus reuniones con Leire DíezMercedes González se presentó en la Comisión de Interior del Senado para responder a las preguntas del PP sobre al menos tres encuentros con la exmilitante del PSOE, negando cualquier implicación en conspiraciones y reiterando su inocencia.

Read more »

Directora de la Guardia Civil en el Senado sobre GibraltarLa directora de la Guardia Civil comparece en el Senado reconociendo reuniones con el ministro gibraltareño ante la ONU, mientras España refuerza la postura de soberanía y seguridad fronteriza.

Read more »