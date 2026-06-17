La directora de la Guardia Civil ocultó mensajes con Leire Díez tras conocer la operación contra la UCO

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, negó en el Senado su participación en ninguna trama contra la UCO, pero investigaciones revelan que intercambió mensajes con Leire Díez, conocida como la 'fontanera', el mismo día en que se ordenó abrir una investigación interna a la Unidad Central Operativa. González tenía conocimiento desde al menos el 8 de mayo de un informe del servicio de Información de la Guardia Civil que alertaba sobre una maniobra para desprestigiar a la UCO. Los investigadores hallaron dos mensajes automáticos de WhatsApp del 11 de mayo entre ambas, y apuntan que González pudo activar la función de borrado automático de mensajes. La directora no aclaró en el Senado el contenido de sus conversaciones con Díez tras recibir el aviso, y se limitó a negarlo todo: 'Jamás, nunca, he participado en ninguna trama contra la Guardia Civil'.

La directora general de la Guardia Civil , Mercedes González , está en el centro de una investigación interna tras revelarse que mantuvo comunicaciones con Leire Díez , apodada la 'fontanera', en el momento en que ya se tenía constancia de una operación para socavar el prestigio de la Unidad Central Operativa ( UCO ).

Los hechos se remontan a abril y mayo de este año, cuando el servicio de Información de la Guardia Civil elaboró dos notas internas que alertaban sobre los movimientos encaminados a desacreditar a la citada unidad. Según la cronología recopilada por los investigadores, la primera nota fue redactada el 29 de abril por el servicio de Información, ascendida por los cauces oficiales. Posteriormente, el 5 de mayo, la propia UCO emitió un segundo documento que ratificaba la alerta.

El jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil recibió esta segunda nota y, dado que la directora aparecía mencionada, se lo comunicó al DAO (Director Adjunto Operativo), quien aseguró que González ya estaba al tanto del primer informe. A pesar de que la máxima responsable del Instituto Armado ya había sido informada de la existencia de estas maniobras, el 11 de mayo, a las 9:16 horas, se registraron dos mensajes automáticos en el chat de WhatsApp entre Mercedes González y Leire Díez.

Los investigadores subrayan que, al menos desde el día 8, González conocía que su interlocutora había puesto en marcha una operación para atacar procesalmente la instrucción de la UCO y personalizar acusaciones injuriosas contra sus miembros, solicitando material comprometedor. En uno de los mensajes, Leire Díez envió un enlace a una noticia en la que la UCO era acusada de una filtración y escribió: 'Pásaselo a Mercedes a ver qué opina'.

La respuesta de Díez fue: 'Se lo acabo de pasar' y añadió: 'Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO'. Ante estos hechos, la Guardia Civil ha abierto varias líneas de investigación. La UCO ha señalado que el primer mensaje automático es compatible con la posibilidad de que se haya eliminado una conversación previa.

Sobre el segundo rastro, indican que en esa fecha y hora la directora general activó la función de borrado automático de mensajes con un periodo de cadencia de 24 horas, lo que sugiere un intento de ocultar el contenido de la conversación. Mercedes González compareció ayer en el Senado y, preguntada expresamente por estos mensajes y por los asuntos tratados con Leire Díez tras recibir el informe alertador, se limitó a negar cualquier implicación: 'Jamás, nunca, he participado en ninguna trama contra la Guardia Civil.

Es mi casa, es mi familia'. La negativa a desvelar el contenido exacto de sus chats con la 'fontanera', incluso después de conocer la operación, ha avivado las sospechas sobre su posible participación o encubrimiento. La investigación busca determinar si existió una coordinación entre la directora y Díez para neutralizar las actuaciones de la UCO, lo que supondría una grave violación de la cadena de mando y de la ética institucional.

El caso se enmarca en el contexto de las llamadas 'cloacas de Ferraz', donde se investiga una red de operaciones encubiertas contra adversarios políticos





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