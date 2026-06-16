La directora de la Guardia Civil niega toda implicación en supuestas tramas y rechaza dimitir frente a las acusaciones del PP y Vox

Mercedes González comparece en el Senado y rechaza categóricamente haber participado en acciones contra la Guardia Civil o haberse reunido con Leire Díez en dependencias policiales, aunque admite encuentros informales. PP y Vox exigen su dimisión por presuntas contradicciones con informes de la UCO.

La directora general de la Guardia Civil , Mercedes González , compareció ante la Comisión de Interior del Senado para negar cualquier participación en una supuesta trama contra el cuerpo.

Con un discurso basado en la negativa reiterada, González afirmó "jamás, nunca" haber tomado medidas contra agentes, haberse reunido con Leire Díez en instalaciones de la Guardia Civil o interesarse por las tareas de los agentes. Subrayó su respeto absoluto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y enumeró mejoras introducidas durante su mandato, concluyendo que la Guardia Civil "es mi casa, es mi familia".

Sobre su relación con Leire Díez, González admitió que se conocieron cuando Díez trabajaba en Correos y que, tras su nombramiento, quedaron para tomar un café. Reconoció un segundo encuentro en el que Díez le pidió reintegrar a un comandante, a lo que ella se negó. Aseguró no recordar un tercer encuentro y que tras enterarse de una estrategia contra la UCO y de una videoconferencia de Díez atacando al cuerpo, se reunió con los afectados para mostrarles su apoyo.

Dijo conocer a Díez y que el ministro del Interior también se reunió con ellos. A finales de mayo, se requirieron informaciones reservadas que, según González, eran "acciones preliminares, no procedimientos sancionadores" y no iban dirigidas contra nadie en particular. Desglosó dos actuaciones: una para investigar una filtración sobre el caso David Sánchez, que se cerró sin responsabilidad, y otra sobre supuestas intromisiones del DAO en la UCO, que incluyó declaraciones testificales y se archivó sin hallar responsabilidades.

Sin embargo, PP y Vox acusaron a González de mentir, recordando que su versión contradice los informes de la UCO entregados al juez, y exigieron su dimisión inmediata





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