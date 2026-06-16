La directora de la Guardia Civil niega reuniones con Leire Díez para interferir en investigaciones

Mercedes González asegura que no ha mentido y que su comportamiento ha sido impecable, rechazando las acusaciones de PP y Vox sobre supuestas interferencias en la UCO.

La directora general de la Guardia Civil , Mercedes González , compareció este martes en el Senado para responder a las acusaciones sobre su presunta implicación en maniobras para obstaculizar investigaciones de la Unidad Central Operativa ( UCO ) y por sus vínculos con Leire Díez , la conocida como fontanera del PSOE.

González negó rotundamente cualquier interferencia en los trabajos de la UCO y desmintió haber mantenido encuentros con Díez con el objetivo de frenar pesquisas. Afirmó que ni ella ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han mentido sobre este asunto, y calificó las informaciones publicadas como parte de una campaña de desinformación impulsada por pseudomedios.

La directora, visiblemente afectada, pidió disculpas a los miembros del Instituto Armado por el daño causado a la imagen del cuerpo, pero insistió en que su gestión se ha basado en la ética y la responsabilidad. En su intervención, González reconoció haber tenido dos encuentros informales con Leire Díez en una cafetería cercana a la sede de la Guardia Civil, pero aclaró que en ningún momento trataron asuntos relacionados con investigaciones en curso.

El primer encuentro ocurrió tras su nombramiento como directora, cuando Díez se puso en contacto con ella para hablar de su situación laboral. González explicó que conocía a Díez de su etapa en Correos, donde había mantenido contacto por mensajes sobre huelgas, pero que nunca se habían visto personalmente hasta entonces.

El segundo encuentro tuvo lugar tres meses después, cuando Díez le solicitó ayuda para el retorno de un agente a su destino, petición que González rechazó de inmediato, finalizando así la reunión. La directora subrayó que nunca aceptó ni aceptará ninguna solicitud que implique interferir en investigaciones activas.

Además, González rechazó las acusaciones de haber realizado purgas dentro de la Guardia Civil. Preguntó directamente a los senadores del PP y Vox dónde estaba el teniente coronel Antonio Balas, jefe de delitos económicos de la UCO, antes de su llegada y dónde se encuentra ahora, concluyendo que sigue en el mismo puesto realizando su trabajo con escrupulosidad.

Criticó a estos partidos por haberla sentenciado sin pruebas y les pidió cautela, recordando que el informe de la UCO califica las sospechas como meramente indiciarias. González concluyó su comparecencia reafirmando su compromiso con la Guardia Civil y su comportamiento impecable, asegurando que siempre ha actuado conforme a la política marcada por el Ministerio del Interior y que su único objetivo ha sido fortalecer la institución





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