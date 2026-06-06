La directora de la Guardia Civil admite reuniones con Leire Díez tras negarlas, mientras Gobierno y PP se enfrentan por el caso

Mercedes González reconoce finalmente dos encuentros con la asesora de Pedro Sánchez, aunque la UCO apunta a tres. Mónica García exige aclaraciones y pide al PSOE que no sea un lastre, mientras el PP demanda dimisiones y el Gobierno mantiene la confianza en la jefa de la Guardia Civil.

Mercedes González , directora de la Guardia Civil , ha admitido haber tenido dos reuniones con Leire Díez , tras negarlo durante meses, aunque un informe de la UCO sugiere que fueron tres.

La coportavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha exigido explicaciones claras y ha instado a Ferraz a no ser un lastre para el espacio progresista. Mientras, el PP pide dimisiones, incluyendo la de González, tras las pruebas presentadas por la UCO.

Sin embargo, el Gobierno, con voces como la de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres, mantiene su confianza en la profesionalidad y honestidad de González. Finalmente ha reconocido --después de negarlo durante meses-- que sí mantuvo dos reuniones con Leire Díez, aunque el informe de la UCO sugiere que fueron tres. García ha pedido que se "aclare" todo y que "Ferraz deje de ser un lastre".

"Se tienen que aclarar y se tienen que dar todas las explicaciones. Nosotros lo que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre para el espacio progresista y que den todas las explicaciones, que nos cuenten todos los detalles porque, más allá de las elucubraciones", ha expresado antes de la celebración de la Cumbre de Primavera de Más Madrid.

"Nosotros vamos con la cabeza muy alta llevando siempre los intereses de la ciudadanía al Parlamento, a las leyes, al BOE, donde haga falta, al Gobierno", ha subrayado. Así, García ha aseverado que a su espacio político no le interesa "centrarse todo el rato en una persona como Leire (Díez), que seguramente sea una", cuando "se está en un momento en el que se tiene a las puertas a la ultraderecha", además del "acuerdo entre PP y Vox", que ha advertido, "claramente van a legislar y van a dejar a sus ciudadanos contra el cambio climático, contra el feminismo, contra los derechos fundamentales y contra las libertades".

La situación se produce tras la reunión del ministro del Interior, después de que la directora de la Guardia Civil cambiara de versión tras ver las pruebas que maneja la UCO, entre las que se encuentra la geolocalización del móvil de Leire Díez, que la situaría en los alrededores de la Dirección General de la Guardia Civil coincidiendo con las fechas de dichos encuentros. Por su parte, el Gobierno sigue sumando voces que manifiestan confianza en Mercedes González, como la de Ángel Víctor Torres, quien ha pedido que se deje "que las investigaciones avancen, caminen y lleguen al final" con el respeto a la "presunción de inocencia".

"Si hay quien se ha salido de lo que son las normas, toda la contundencia", ha añadido. También el propio Pedro Sánchez ha "manifestado la confianza en la profesionalidad y honestidad de la directora de la Guardia Civil", al igual que ha hecho Marlaska, quien ha pasado de negar cualquier encuentro de Mercedes González a confiar en su palabra tras lo que ha destapado la UCO.

"Conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad", ha manifestado, decidiendo, de momento, que siga en el cargo





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