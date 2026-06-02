La Diputación de Badajoz ha sido acusada de elaborar dos actas con distinta puntuación para baremar a los 11 candidatos que se presentaron a la plaza que ganó David Sánchez. La acusación mantiene que se alteró el informe de forma burda y que no pueden entender cómo en una de las actas se recoge que todos fueron considerados 'no aptos' menos el hermano de Pedro Sánchez y en otro que hubieran pasado el corte seis de ellos.

La Diputación de Badajoz elaboró dos actas con distinta puntuación para baremar a los 11 candidatos que se presentaron a la plaza que ganó David Sánchez El hermano de Pedro Sánchez presentó en su expediente adosado a su currículum una plantilla oficial con las notas de la baremación Las acusaciones del caso del 'hermanísimo' confían en un testimonio clave: la aspirante a la que no le preguntaron "nada" en la entrevista Los directores de los Conservatorios reculan ahora en el juicio: "La ayuda de David Sánchez nos vino muy bien" Dos actas, dos baremaciones distintas, pero un único ganador ( David Sánchez Pérez-Castejón).

Las notas del concurso para la obtención de la plaza de coordinador de las actividades musicales de los conservatorios de la Diputación de Badajoz sufrieron al menos dos modificaciones y nunca fueron entregadas a los once aspirantes a la prueba. Así se ha desvelado en una nueva jornada del juicio oral que se está celebrando en la Audiencia de Badajoz.

Todas estas interrogantes no han podido ser respondidas por los altos cargos de la institución pacense tras los documentos originales del expediente presentados por la acusación Liberum, que luego fue respaldada también con preguntas del abogado de Hazte Oír. Dichos documentos fueron conseguidos por la UCO en los registros de los correos electrónicos corporativos efectuados en la Diputación de Badajoz. En la primera acta, se suspendieron a todos los candidatos salvo a David Sánchez.

En la segunda, y una vez que Podemos había denunciado los hechos de forma pública, se elaboró otra acta, donde se consideraba aptos a seis candidatos, y de ellos ganador al hermano de Pedro Sánchez. Alexis Aneas, abogado de la asociación Liberum, pidió al Tribunal que se aportara a la causa un documento de word oculto en el correo que se fueron pasando los altos cargos de la Diputación del área de Personal con el informe definitivo que le daba el puesto a David Sánchez.

Se sospecha que el cambio de este documento se ocultó para dar la apariencia de legalidad en la prueba. Lo que hicieron fue presentar otra acta en una fecha posterior donde aparecían seis de los trece candidatos que habían pasado un primer corte.

El letrado de esta asociación le preguntó a Julián Expósito Talavera, director del Área de Presidencia y mano derecha de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, por las causas de la doble baremación, pero el testigo no recordaba la cadena de correos, donde se incluía el documento, y que fue expuesto en las pantallas de la Sala donde se celebra el juicio. Dicha cadena de correos fue enviada por primera vez por Félix González, jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, que se lo envió a José Ramón Suárez Arias (jefe de Recursos Humanos hasta 2025) y éste último a Juana Cinta (entonces directora de Recursos Humanos).

El correo es del 10 de julio, una semana después de que Podemos (3 de julio) denunciara el caso de forma pública. En el cuerpo del correo, Félix González le escribe a Suárez Arias: "te mando correo por si querrías hacer alguna modificación".

En dicho correo se incluye el documento con el informe-propuesta de valoración de la cobertura del puesto, fechado el 29 de junio, que al contrario que en el acta que luego obra en el expediente referente a la reunión de la Comisión de Valoración del 27 de junio se termina que, en base a la entrevista persona realizada a los diez candidatos restantes "no concurren las habilidades y actitudes de los mismos para el desempeño de las funciones directivas del puesto objeto de la convocatoria". Sin embargo, en el acta que consta unida al procedimiento se califican aptos seis candidatos.

Luis María Pardo, de la acusación Iustitia Europa, leyó de forma completo el correo electrónico al testigo José Ramón Suárez y le preguntó si se modificó el informe.

"No tengo conocimiento ¿Contesté yo ese correo? ", señaló este alto cargo. Al representarlo,, Suárez Arias dice que no modificó el acta ni le consta que lo modificase nadie.

La acusación mantiene que se alteró el informe "de forma burda", según han explicado sus abogados a EL MUNDO, y no pueden entender cómo en una de las actas se recoge que todos fueron considerados 'no aptos' menos el hermano de Pedro Sánchez y en otro que hubieran pasado el corte seis de ellos. Otro de los aspectos que ha llamado la atención en el juicio es comprobar cómo en el expediente aparece el currículo de David Sánchez Pérez-Castejón con ficha pegada a su currículum -la 1.4.7.1.

- donde aparece el sistema de baremación de la plaza. Hasta el momento, ningún alto cargo de la Diputación ha podido dar una explicación como uno de los candidatos -en este caso el hermano de Pedro Sánchez- pudo adjuntar su currículum junto al baremos de nota por el cuál se iban a regir una puntuación que nunca, al acabar el proceso, fue trasladada a los interesados, que nunca se enteraron de las notas que sacaron en el concurso. La Diputación sólo hizo público que había ganado David Sánchez





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