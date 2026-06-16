La deuda pública se mantiene en máximos históricos, alcanzando 1,740 billones de euros en el primer trimestre de 2026, según los datos del Banco de España.

La deuda pública se mantiene en máximos históricos, alcanzando 1,740 billones de euros en el primer trimestre de 2026, según los datos del Banco de España.

Aunque el peso de la deuda en el PIB se ha moderado al 101,6%, su importe sigue creciendo en términos interanuales. El Ejecutivo espera reducir la deuda pública por debajo del 100% en el cierre del 2026, pero no se especifica cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas. La deuda de las administraciones territoriales también sigue creciendo, con la Comunidad Valenciana liderando con una ratio del 40,4% del PIB.

Por otro lado, la deuda de las corporaciones locales se ha reducido un 9,5% en el primer trimestre de 2026, con los ayuntamientos capitales de provincia concentrando 7.000 millones de euros. En cuanto a la evolución de la deuda por instrumentos y plazos, la deuda materializada en valores a largo plazo experimentó un crecimiento interanual del 4,2%, mientras que los préstamos a más de un año aumentaron en un 6,9% con respecto a marzo de 2025.

La tasa de variación interanual en el primer trimestre de 2026 de los instrumentos a corto plazo presentó un aumento del 1,3%





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