La deuda pública de España alcanza un máximo histórico en el primer trimestre de 2026

La deuda pública de España se situó en un máximo histórico de 1,740 billones de euros en el primer trimestre de 2026, un 4,3% más que en el mismo período del año anterior. Aunque el peso de la deuda en el PIB se moderó al 101,6%, el Ejecutivo espera que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3% al cierre del 2026.

La deuda pública de España se situó en un máximo histórico de 1,740 billones de euros en el primer trimestre de 2026 , un 4,3% más que en el mismo período del año anterior.

Aunque el peso de la deuda en el PIB se moderó al 101,6%, el Ejecutivo espera que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3% al cierre del 2026. La deuda del Estado alcanzó los 1,589 billones de euros, un 4,7% más que en el mismo período de 2025, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se redujo un 9,5% en el primer trimestre de 2026.

Por otra parte, la deuda de los municipios con más de 300.000 habitantes se redujo un 17,2% respecto al año anterior, mientras que la deuda por habitante en Zaragoza presentó la cifra más elevada con 749 euros





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