La deuda en dividendos entre Venezuela y la India es un tema central en las discusiones bilaterales

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó la India en una visita oficial de cinco días, durante la cual se discutió la deuda en dividendos que Venezuela mantiene con sus empresas estatales. El Gobierno de la India admitió que la deuda es un tema central en las discusiones bilaterales y que el primer ministro indio, Narendra Modi, discutió la deuda en varias ocasiones con Delcy Rodríguez.

El Gobierno de la India admitió que la deuda en dividendos que Venezuela mantiene con sus empresas estatales es un tema central en las discusiones bilaterales durante la visita de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez .

El secretario encargado de América Latina de la cancillería india, Rudrendra Tandon, declaró que el tema de los dividendos es fundamental en las discusiones con Venezuela y que el primer ministro indio, Narendra Modi, discutió la deuda en varias ocasiones con Delcy Rodríguez. La filial internacional de la estatal india ONGC Videsh reclama entre US$ 600 y 1.000 millones en dividendos congelados por su participación en el proyecto petrolero de San Cristóbal.

Para Nueva Delhi, la reactivación del suministro de crudo venezolano es la vía natural para amortizar este pasivo mediante descuentos. Sin embargo, esta fórmula choca con la necesidad de liquidez inmediata de Caracas, donde fuentes del sector sugieren que la solución podría pasar por un acuerdo híbrido con pagos parciales al contado.

El secretario indio advirtió de que los nuevos flujos comerciales se enfrentan a un escenario complejo debido a que Venezuela está atravesando un período de transición en sus mecanismos financieros tras la caída de Nicolás Maduro. La visita de Rodríguez a la India incluye la visita a instalaciones estratégicas, como la mayor refinería del mundo, propiedad del gigante privado Reliance Industries, que garantiza pagos netos al contado y posee la tecnología idónea para procesar el crudo extrapesado venezolano Merey 16.

Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU. el 3 de enero y desde entonces ha liderado una agenda de apertura, llegó el miércoles a la India en una visita oficial de cinco días





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