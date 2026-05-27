La destitución de Albert Manifold agita la gobernanza de BP y fortalece el liderazgo de Meg O'Neill

El presidente del consejo de BP, Albert Manifold, fue destituido tras denuncias de acoso y uso de dispositivos personales, lo que aumenta la presión sobre la CEO Meg O'Neill para estabilizar la compañía en medio de años de inestabilidad y cambios estratégicos.

La reciente destitución de Albert Manifold como presidente del consejo de administración de BP ha sacudido los cimientos de la compañía, revelando profundas divisiones internas y planteando interrogantes sobre la gobernanza de la empresa.

Manifold, quien jugó un papel clave en la designación de Meg O'Neill como próxima CEO, fue separado de su cargo tras múltiples denuncias por presunto acoso y por el uso de dispositivos personales para asuntos corporativos, lo que infringía las políticas de la empresa. Estas acusaciones, que Manifold rechaza categóricamente, han incrementado la presión sobre O'Neill, quien ahora debe navegar una empresa que ha visto cómo dos CEO y dos presidentes han sido reemplazados en solo tres años, un reflejo de la inestabilidad que ha caracterizado a BP desde su fallida transición hacia las energías renovables.

El analista Paul Sankey calificó la situación como un nivel absurdo de incertidumbre en un momento que requiere una reestructuración radical, mientras que otros inversores ven en la salida de Manifold una oportunidad para que O'Neill tome el control absoluto y acelere los cambios necesarios para evitar que BP se convierta en un objetivo de adquisición. A pesar de que las acciones de BP han subido más del 20% este año, gracias en parte a las medidas impulsadas por Manifold para reducir costes y mejorar la eficiencia, su abrupta salida ha generado dudas sobre la capacidad del consejo para mantener el rumbo.

La decisión unánime de destituirlo, tomada por O'Neill y respaldada por el consejo, busca evitar que su autoridad se vea menoscabada y enviar una señal clara de que la empresa está comprometida con un cambio de cultura. Sin embargo, algunos críticos señalan que Manifold, un ejecutivo de bajo perfil con experiencia en el sector de materiales de construcción pero sin antecedentes en petróleo y gas, había sido acusado de tener un estilo de gestión autoritario y de menospreciar a empleados de todos los niveles, lo que chocaba con la cultura de BP.

Además, se reveló que Manifold utilizaba cuentas y dispositivos personales para asuntos de la compañía, aunque su portavoz afirmó que BP había enviado correos a su cuenta personal voluntariamente y que desconocía cualquier denuncia antes de su despido. La salida de Manifold refuerza el poder de O'Neill, una ejecutiva pragmática que ya ha dividido BP en dos unidades principales de negocio, retomando su estructura tradicional de petróleo y gas, un giro respecto a la estrategia de transición energética impulsada por su predecesor Bernard Looney.

Looney renunció en diciembre pasado tras la presión del inversor activista Elliott Management, que exigía una reestructuración más rápida para frenar la mala evolución de la compañía. Ahora, con O'Neill al mando y un nuevo presidente que será nombrado a finales de año, muchos esperan que BP pueda encontrar un nuevo comienzo, aunque también crece la preocupación de que la empresa quede expuesta como la única responsable de lograr cambios positivos.

El analista de UBS, Joshua Stone, señaló que aunque la forma en que Manifold se marchó podría afectar inicialmente el precio de las acciones, la presencia de O'Neill tranquiliza a los inversores, ya que se incorporó en un momento crucial y puede ayudar a revertir años de debilidad. La falta de revelación total sobre las relaciones de Looney con empleados de BP durante su nombramiento fue otro factor que contribuyó a la crisis, y su audaz giro hacia las renovables, que había distanciado a muchos inversores, se desmoronó rápidamente.

La destitución de Manifold sin duda reavivará las dudas sobre la toma de decisiones del consejo de administración de BP, pero algunos ven en O'Neill y en el nuevo presidente una oportunidad para un nuevo comienzo. Un ejecutivo anónimo señaló que es esencial que los miembros del consejo comprendan que su función es asesorar y supervisar, en lugar de intentar dirigir la empresa desde el consejo.

En resumen, la salida de Manifold marca un punto de inflexión para BP, que busca estabilidad y un liderazgo fuerte en medio de una industria energética en transformación





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