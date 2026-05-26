La despedida de Àngels Barceló revela la fuerza de los lazos parasociales en la radio española

Tras 21 años al frente del programa más emblemático de la Cadena SER, la salida de Àngels Barceló desencadena una reflexión sobre cómo las voces radiales generan relaciones emocionales intensas y, a veces, problemáticas, con sus oyentes.

La despedida de Àngels Barceló de la Cadena SER ha conmocionado a una audiencia que, durante más de dos décadas, la consideró una presencia cotidiana y casi familiar.

Después de 21 años al frente del gran buque insignia de la emisora, la periodista decidió abandonar la emisora que había sido su segunda casa, y el anuncio generó una ola de reacciones que trascendieron lo profesional para adentrarse en lo emocional. Para muchos oyentes, la salida de Barceló no fue simplemente la pérdida de una voz conocida; fue la ruptura de un vínculo parasocial que había evolucionado hasta convertirse en una especie de amistad imaginaria, una relación unilateral que, sin embargo, había moldeado hábitos diarios, horarios de desayuno y la manera de afrontar el comienzo de la jornada laboral.

La radio, a diferencia de otros medios, mantiene una capacidad de penetración única en la vida de sus consumidores, pues la voz humana que se escucha en la intimidad del coche o en la cocina genera una sensación de compañía que va más allá de la mera transmisión de información. Este fenómeno, estudiado por los psicólogos Horton y Wohl, se explica por la forma en que el cerebro social procesa las interacciones.

Cuando una persona establece una relación parasocial, los mismos circuitos neuronales que se activan al conocer a un amigo real entran en juego: atención, identificación, teoría de la mente, empatía y aprendizaje social se desencadenan de manera similar. Por ello, es comprensible que usuarios mayores, personas con discapacidad o quienes presentan dificultades de adaptación social resulten especialmente propensos a desarrollar vínculos intensos con figuras mediáticas.

La relación se mantiene como un complemento de la vida social y no como un sustituto, aunque en algunos casos la frontera se difumina y la figura mediática pasa a ocupar el lugar de relaciones cara a cara, convirtiéndose en el eje central de la vida emocional del individuo. El riesgo de que estos lazos se tornen problemáticos radica en olvidar la naturaleza unilateral del vínculo: la figura mediática no está presente de manera recíproca y no puede responder a las expectativas que el oyente proyecta.

Cuando la dependencia emocional se vuelve desmesurada, la vida del simpatizante gira casi exclusivamente alrededor de los gestos, decisiones y declaraciones de la personalidad mediática. En el caso de Àngels Barceló, su voz había llegado a ser parte de la rutina diaria de miles de personas, un hábito casi automático que acompañaba la preparación del desayuno o el desplazamiento al trabajo.

La pérdida de esa presencia, aunque anunciada con antelación, ha dejado un vacío que muchos describen como la partida de un amigo cercano. La situación pone de relieve la importancia de reconocer los límites de las relaciones parasociales y de fomentar una mayor consciencia sobre cómo los medios pueden, intencionadamente o no, explotar esa cercanía para consolidar audiencias leales, sin que ello implique que dichas conexiones reemplacen las interacciones humanas reales





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