La desigualdad geográfica de la longevidad en España: el norte como 'zona azul' y el reto del sur

España es el tercer país del mundo en longevidad, pero existen diferencias regionales marcadas. Las 'zonas azules' del norte y del interior concentran más centenarios gracias a factores ambientales y socioeconómicos, mientras que el sur, con calor extremo y desventajas económicas, presenta menores promedios de esperanza de vida. Este análisis explora las causas y las implicaciones de esta brecha territorial.

España se ubica como el tercer país a nivel mundial con mayor longevidad, únicamente superado por Suiza y Japón, contando con cerca de 20.000 individuos que superan la edad de 100 años.

Esta'stadística nacional, sin embargo, no es uniforme en todo el territorio, existiendo una clara división geográfica entre el norte y el sur. Las regiones septentrionales y algunas del interior, conocidas como "zonas azules" por su alta concentración de centenarios, presentan condiciones ambientales y socioeconómicas que favorecen una vida más longeva. Factores como un clima fresco y saludable, una dieta mediterránea tradicional, una mayor cohesión social y un entorno natural menos contaminado contribuyen a este fenómeno.

Provincias como Navarra, La Rioja y Soria encabezan las listas de esperanza de vida, mientras que en el sur, provincias como Sevilla y Málaga registran promedios considerablemente más bajos. En las zonas del sur, el calor extremo durante gran parte del año puede limitar la vida al aire libre y la interacción social, lo que se asocia con un mayor aislamiento y riesgos para la salud.

Además, en algunas áreas, los indicadores socioeconómicos son menos favorables, con menores niveles de renta, acceso a servicios sanitarios de calidad o infraestructuras de bienestar social. La diferencia es tan marcada que la probabilidad de alcanzar los 100 años es hasta tres veces mayor en las provincias del norte e interior que en las del sur.

Este fenómeno ha sido estudiado por demógrafos y gerontólogos, quienes señalan que, aunque la genética juega un papel, el entorno y los hábitos de vida son determinantes. En las "zonas azules" españolas, es común observar dietas basadas en productos locales, actividad física regular integrada en la vida diaria, fuertes lazos familiares y comunitarios, y un sentido de propósito que se mantiene hasta edades avanzadas.

Por el contrario, en el sur, el cambio climático y las olas de calor cada vez más intensas plantean nuevos desafíos para la salud de los mayores, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad económica o aislamiento. El envejecimiento poblacional, aunque un logro en términos de desarrollo sanitario y calidad de vida, también plantea retos importantes para el sistema de pensiones, la atención sociosanitaria y la sostenibilidad de los servicios públicos, retos que varían según la región.

Políticas públicas orientadas a fomentar entornos amigables con los mayores, mejorar la accesibilidad, promover la alimentación saludable y combatir el aislamiento social son cruciales para reducir estas desigualdades territoriales en longevidad. España, al estar entre los primeros países del mundo en este indicador, tiene la oportunidad y la responsabilidad de liderar estudios e iniciativas que permitan extender los beneficios de una vida larga y saludable a todos sus ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.

El objetivo no es solo vivir más años, sino hacerlo con la mayor calidad de vida posible, con autonomía y bienestar, lo que requiere abordajes integrales que consideren las particularidades de cada territorio





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