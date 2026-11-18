Goldman Sachs y Barclays proyectan que el crecimiento de los beneficios globales caerá del 33,5% al 16% en 2027 debido a la frenada de la inversión en inteligencia artificial y los costes financieros.

El crecimiento proyectado de los beneficios empresariales a nivel mundial experimentará una reducción significativa, pasando del 33,5% actual al 16% para el próximo año. Esta frenada marca un cambio drástico en las expectativas de la industria financiera, ya que se atenúa la aceleración histórica de la inversión en inteligencia artificial. Los analistas del sector coinciden en que el motor de crecimiento excepcional de los últimos años está perdiendo impulso.

Frenada de la Inversión y Estrategia de Goldman Sachs

En sus informes sobre las perspectivas para 2027, los analistas prevén que el crecimiento de los beneficios vaya camino de desacelerarse considerablemente en todas las grandes regiones. Peter Oppenheimer, estratega jefe de renta variable global de Goldman Sachs, confirma que el banco espera que el crecimiento interanual de los beneficios se reduzca a menos de la mitad en los principales mercados el próximo año. Esta proyección se acerca así al ritmo de crecimiento observado en Europa, reflejando una normalización del mercado tras años de expansividad.

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Impacto en Estados Unidos y el Índice S&P 500

La apuesta por la inteligencia artificial, principal motor del excepcionalismo de la renta variable estadounidense en los últimos cuatro años, se enfrenta a su prueba más difícil hasta la fecha. Venu Krishna, responsable de estrategia de renta variable estadounidense en Barclays, indica que la financiación para los hiperescaladores se ha vuelto más compleja, más apalancada y más sensible a las condiciones del mercado. Barclays espera que el crecimiento de los beneficios en Estados Unidos se ralentice hasta el 15% el próximo año, frente a una tasa superior al 30% registrada este año.

Desaceleración en Asia y el Sector Tecnológico

El crecimiento de los beneficios en la región de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, caerá del 74%, su nivel más alto desde el auge de las empresas puntocom en 1999, al 26%. Esta moderación se debe a una desaceleración del gasto de capital de los grandes hiperescaladores, afectando a fabricantes de chips y de memorias. Aunque la inversión mundial en IA aumente de 1,1 billones de dólares en 2026 a 1,8 billones de dólares en 2027, la tasa de crecimiento de la inversión tocó techo en el primer semestre de 2027 y avanzará a un ritmo más pausado.

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Factores Económicos y Precios de la Energía

El lastre para los beneficios también proviene de la depreciación del valor de los activos físicos relacionados con la IA y de mayores costes por intereses. Goldman espera que el crecimiento de los beneficios del índice Stoxx Europe 600 se desacelere del 18% este año al 7% en 2027, debido principalmente al sector energético. Los economistas de Goldman prevén que el crudo Brent cierre 2027 en torno a los 78 dólares por barrel, frente al nivel actual por encima de los 90 dólares, lo que reducirá los ingresos extraordinarios de estas compañías.

Perspectivas de Mercado y Valoraciones Atractivas

La mayoría de los analistas espera que el S&P 500 siga subiendo en 2027, argumentando que la reciente oleada de ventas en el sector tecnológico ha reducido las valoraciones hasta niveles atractivos. Barclays prevé un alza de aproximadamente el 9% en el índice, pasando de los 7.950 puntos proyectados para finales de 2026 a 8.700 puntos. Oppenheimer señala que, a pesar de la ralentización, el mercado bursátil estadounidense vuelve a resultar atractivo en términos relativos debido a la disminución acusada de las valoraciones.