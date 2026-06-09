La derecha judicial refuerza su poder en órganos éticos mientras la Guardia Civil bajo lupa por reuniones con la 'fontanera' del PSOE

Renovación parcial de la comisión de ética judicial con victoria conservadora y comparecencia de la directora de la Guardia Civil que reconoce reuniones con Leire Díez, quien investigada por intentar influir en el caso Koldo.

La derecha judicial ha logrado una victoria significativa en la renovación parcial de la comisión que orienta a los jueces sobre principios éticos. Este resultado refuerza la influencia de los sectores conservadores en la judicatura española, un tema de constante debate político.

Mientras tanto, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha admitido haberse reunido en varias ocasiones con Leire Díez, la conocida 'fontanera' del PSOE investigada por presuntas maniobras ilegales para infectar investigaciones que afectan al ala socialista del Gobierno. González ha negado rotundamente haber participado en operaciones contra unidades de la Guardia Civil o haber interferido en investigaciones.

Según su testimonio, en uno de esos encuentros Díez le pidió que intercediera para que el comandante Rubén Villalba, detenido en el caso Koldo, recuperara su puesto, una petición que la directora rechazó de plano, recordando que el oficial estaba sin destino por su implicación judicial y finalizando la reunión de inmediato. Estos encuentros han originado informaciones reservadas dentro del cuerpo para esclarecer posibles filtraciones a la prensa, amplificadas por un audio en el que Díez se refiere a González como persona de su confianza.

La oposición del PP, que controla el Senado, forzó la comparecencia de González en la Comisión de Interior. Ella alegó inicialmente su imposibilidad de asistir este jueves debido al operativo de seguridad por la visita del Papa León XIV a España, pero finalmente acudirá el próximo martes 16 de junio.

Esta fecha se sitúa entre dos citaciones judiciales de alto nivel: la de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, al día anterior, y la del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional, un día después. Este escenario refleja una intensa presión política y judicial sobre el Gobierno, con múltiples frentes abiertos que involucran a figuras clave del PSOE y a altos cargos de las fuerzas de seguridad, todo ello en un contexto de profunda desconfianza entre los partidos y de cruce de acusaciones sobre la utilización de instituciones para fines partidistas





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