Con el 70% escrutado, la coalición derechista alcanza 186 escaños en las elecciones generales 2026. Gabriel Rufián de ERC critica la polarización y anuncia un reto mayúsculo para la reconstrucción.

Los resultados provisionales de las elecciones generales 2026 confirman un claro triunfo de la derecha en el Congreso de los Diputados. Con el 70% del padrón electoral escrutado, la suma de los partidos conservadores y nacionalistas mantiene los 186 escaños, una cifra que garantiza una mayoría absoluta holgada para gobernar sin necesidad de pactos complejos en la cámara baja. Este resultado consolida un cambio significativo en el panorama político nacional tras una campaña marcada por la volatilidad.

Escrutinio confirma mayoría absoluta de la derecha

La mayoría absoluta en el hemiciclo es una realidad matemática con números concretos. El Partido Popular, Vox y la Unión del Pueblo Navarro alcanzan juntos los 186 escaños. En el escenario catalán, esta fuerza obtiene 15 escaños, convirtiéndose en la primera fuerza política en las cuatro provincias de la región, aunque pierde cuatro escaños respecto a los comicios de 2023. Por otro lado, el PSOE se queda con 117 escaños, una pérdida de cuatro con respecto a su rendimiento anterior, mientras que el PP registra una baja de tres escaños.

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Posiciones de ERC y Gabriel Rufián sobre el giro

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, ha emitido un comunicado sobrio desde la sede de UPF en Barcelona, rechazando cualquier celebración ante los datos. Rufián ha sentenciado que serían extraterrestres si celebraban lo que está pasando esta noche, enfatizando la gravedad del giro a la derecha en el congreso. Para la formación republicana, ERC mantiene su estatus como cuarta fuerza, consolidándose por detrás de los populares y el PP, aunque ha logrado tres diputados más en Cataluña. Rufián ha declarado que ahora viene un reto mayúcculo y que la prioridad es la reconstrucción política.

Impresiones de Cruz Sánchez de Lara y el contexto

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, ha señalado que estos resultados abren muchas incógnitas para el futuro inmediato. Sánchez de Lara ha indicado que la vista se pone en las próximas elecciones del mes de mayo, donde se dilucidará cómo afecta este nuevo equilibrio de poder a la renovación del PSOE y al mantenimiento de otras estructuras. La analista destaca que la incógnita principal gira en torno a Cataluña y a la dinámica política que se desprende de esta victoria conservadora, lo que podría alterar las negociaciones legislativas futuras.

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Desplazamiento de Vox y respuesta popular

Vox ha experimentado un crecimiento notable con 17 escaños más, alcanzando los 50 escaños con más del 40% escrutado. Aunque este número es inferior a lo que auguraban la mayoría de sondeos previo al día de la votación, los simpatizantes del partido de Santiago Abascal han celebrado el resultado. La suma de los 133 escaños del PP y los dos de UPN con los 50 de Vox permite a la derecha superar la barrera de los 172 escaños necesarios para la mayoría absoluta. En la sede nacional del PP en Génova, José María Aznar y el expresidente Mariano Rajoy se han acercado para seguir el recuento junto al líder popular, demostrando su apoyo activo a la campaña.

Izquierda Abierta y desafíos para el PSOE

En el flanco progresista, el nuevo colectivo Frente Abierto se estrena en el Congreso con 10 escaños. Este resultado marca una nueva fragmentación en la izquierda y un desafío para el PSOE, que deberá negociar su posición en un parlamento más polarizado. El ascenso de Vox y la consolidación de la derecha han creado un escenario donde la oposición tiene un papel más crítico. La ausencia de partidos independentistas de extrema derecha, que no se presentaron, mantiene viva la incógnita sobre el destino de sus votantes, que se debatían entre Junts y otras formaciones catalanistas, lo que añade complejidad al mapa político del norte de España.