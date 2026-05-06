La depresión posparto: síntomas, causas y testimonios de madres afectadas

Un análisis detallado sobre la depresión posparto, sus síntomas, causas y el impacto en la salud mental de las madres, con testimonios personales y datos estadísticos.

La depresión posparto es un trastorno mental que afecta a muchas mujeres después del parto, caracterizado por una profunda tristeza, cambios de humor severos, ansiedad, sentimientos de culpa y dificultad para vincularse con el bebé.

Aunque es común experimentar una tristeza transitoria conocida como 'baby blues' en los primeros días después del nacimiento, la depresión posparto persiste y se intensifica, requiriendo atención profesional. Según la psicóloga perinatal Ione Esquer, presidenta de la Asociación Española de Psicología Perinatal, este trastorno puede manifestarse semanas o meses después del parto, incluso hasta un año más tarde, aunque en la mayoría de los casos aparece en los primeros tres meses.

Los síntomas incluyen desesperanza, fatiga extrema, alteraciones en el apetito y el sueño, y en casos graves, pensamientos obsesivos e incluso de autolesión o daño al bebé. Un estudio reciente presentado en el Parlamento Europeo, titulado 'El estado de la maternidad en Europa', reveló que el 78% de las madres españolas se sienten mentalmente sobrecargadas, un 10% más que la media europea, y el 57% manifiesta problemas de salud mental, con un 20% diagnosticado con depresión posparto.

Las causas de este trastorno son multifactoriales, incluyendo factores genéticos, cambios hormonales, problemas psicológicos y situaciones sociales adversas. Esther, una madre de 46 años, relata su experiencia con la depresión posparto, que comenzó durante su embarazo y se agudizó después del nacimiento de su hija.

'El mismo día que llegué a casa con mi bebé, tuve una sensación muy extraña. En el primer momento en el que me quedé sola pensé 'no puedo'', cuenta Esther, quien desarrolló pensamientos obsesivos e intrusivos sobre hacer daño a su hija, tanto de forma involuntaria como voluntaria. Este miedo la llevó a buscar ayuda profesional, donde fue diagnosticada con depresión posparto y comenzó un tratamiento con antidepresivos y terapia psicológica.

Con su segundo embarazo, aunque los miedos reaparecieron, pudo manejarlos mejor gracias a la medicación y el apoyo psicológico. La psicóloga perinatal Liset Álvarez destaca la importancia de reconocer los síntomas a tiempo, ya que una depresión posparto no tratada puede durar hasta tres años y tener un impacto negativo en la salud de la madre y en su relación con el bebé.

'Nace un bebé, pero también una nueva madre', explica Álvarez, subrayando el cambio profundo que implica la maternidad y la necesidad de abordar tanto la alegría como la frustración que conlleva





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