La demanda se desplaza a la periferia: los precios de la vivienda suben más en las zonas asequibles

El precio se ha convertido en el factor determinante para los compradores de vivienda, impulsando la demanda hacia la periferia de las grandes ciudades y provocando subidas de precios más pronunciadas en las zonas más asequibles.

La dinámica del mercado inmobiliario ha experimentado un cambio significativo en los últimos años. Anteriormente, la ubicación era el factor primordial para los inversores, mientras que ahora, la prioridad de los compradores, impulsada por la demanda de vivienda propia y la creciente popularidad del teletrabajo, es el precio.

Esta nueva tendencia está desplazando la demanda desde los centros urbanos hacia sus periferias, lo que a su vez está provocando aumentos de precios que, en muchos casos, superan a los de las capitales. Ciudades como Fuenlabrada, Coslada y Móstoles en el área metropolitana de Madrid, y Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besòs y Badalona en Barcelona, lideran estos incrementos, con subidas que superan el 20% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período del año anterior.

En contraste, zonas más exclusivas como Las Rozas o Sant Cugat del Vallès muestran un crecimiento notablemente menor. En el área metropolitana de Madrid, Fuenlabrada destaca con un aumento del 23,1% en el precio de la vivienda, alcanzando los 2.684 euros por metro cuadrado.

Le siguen Coslada (22,4%, hasta 3.065 euros), Móstoles (22,2%, hasta 2.771 euros), Alcorcón (20,8%, hasta 3.157 euros), Getafe (20,4%, hasta 3.069 euros), San Sebastián de los Reyes (20%, hasta 3.748 euros), Leganés (19,8%, hasta 2.987 euros), Alcobendas (19,6%, hasta 4.610 euros) y San Fernando de Henares (18,9%, hasta 2.690 euros). Boadilla del Monte, Tres Cantos y Rivas Vaciamadrid también experimentan incrementos significativos, aunque ligeramente inferiores a los de la capital.

Por otro lado, Las Rozas de Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón muestran un crecimiento más moderado. El análisis revela que, por cada 100 euros que aumenta el precio de los inmuebles, el crecimiento se frena en 0,6 puntos porcentuales, aunque existen excepciones como Alcobendas y Rivas Vaciamadrid. Un fenómeno similar se observa en el área metropolitana de Barcelona. Los precios han aumentado un 12,6% en el primer trimestre, alcanzando los 3.160 euros por metro cuadrado.

Santa Coloma de Gramanet lidera las subidas con un incremento del 18,2%, seguida de Sant Adrià de Besòs (17,3%), Badalona (16,5%), Esplugues de Llobregat (14,5%), Cornellá de Llobregat (14,2%), El Prat de Llobregat (13,7%), LHospitalet de Llobregat (13,7%) y Sant Joan Despí (13,6%). Montcada i Reixac registra un aumento ligeramente inferior. En contraste, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern y Cerdanyola del Vallès muestran un crecimiento más moderado.

Al igual que en Madrid, los mayores incrementos se concentran en las zonas más asequibles, mientras que las localidades más exclusivas experimentan avances más contenidos. Esta tendencia subraya la importancia del precio como factor determinante en la demanda actual de vivienda





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