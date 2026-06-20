La defensa de los derechos animales: ¿qué podemos hacer?

El caballo de Nietzsche es el espacio en elDiario.es para los derechos animales, permanentemente vulnerados por razón de su especie. Somos la voz de quienes no la tienen y nos comprometemos con su defensa. Porque los animales no humanos no son objetos, sino individuos que sienten, como lo que ha sucedido en el parque temático de Toledo no es una excepción: muchos otros casos han salido a la luz por su crueldad, y son solo la punta del iceberg de la situación que viven los animales utilizados como entretenimiento. Sin embargo, dejar atrás esta discriminación es más sencillo de lo que parece: si valoramos nuestras decisiones de forma crítica y dejamos de ver aceptable utilizar a los animales, se abrirán muchas otras opciones libres de crueldad

El caballo de Nietzsche es el espacio en elDiario.es para los derechos animales , permanentemente vulnerados por razón de su especie. Somos la voz de quienes no la tienen y nos comprometemos con su defensa.

Porque los animales no humanos no son objetos, sino individuos que sienten, como lo que ha sucedido en el parque temático de Toledo no es una excepción: muchos otros casos han salido a la luz por su crueldad, y son solo la punta del iceberg de la situación que viven los animales utilizados como entretenimiento. Sin embargo, dejar atrás esta discriminación es más sencillo de lo que parece: si valoramos nuestras decisiones de forma crítica y dejamos de ver aceptable utilizar a los animales, se abrirán muchas otras opciones libres de cruelda





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Derechos Animales Crueldad Espectáculos Discriminación Uso De Animales

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