La defensa de Jonathan Andic califica de metafórica la frase sobre matar a su padre en un mensaje de WhatsApp

El equipo jurídico del hijo del fundador de Mango, investigado por su muerte, afirma que la mención a la muerte del progenitor en un mensaje está sacada de contexto y forma parte de una terapia psicoanalítica familiar. Rechazan que sea una amenaza y acusan a la Fiscalía de forzar una interpretación.

La defensa de Jonathan Andic , hijo del fundador de Mango , ha rechazado la interpretación de un mensaje de WhatsApp enviado a su padre como una amenaza real.

Los abogados sostienen que la frase "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte" debe entenderse como una expresión metafórica, típica de las terapias psicoanalíticas, y está fuera de contexto. Según su comunicado, el mensaje forma parte de un intercambio más amplio con un tono y relato positivos, que incluye referencias a sesiones terapéuticas familiares con una psicoterapeuta llamada Julia.

La defensa acusa a la Fiscalía de utilizar fragmentos aislados para construir una narrativa que "retuerce la verdad" y busca una condena social previa. El contenido completo del mensaje, al que ha tenido acceso EFE, comienza con un saludo cariñoso y termina con expresiones de afecto, y en su中间 menciona un proceso de "matarón trabajado" en terapia para superar el condicionante paterno.

Los abogados insisten en que la referencia a la muerte es un paradigma psicoanalítico, como el "matar al padre" de Freud, y no una confesión. La instructora de Martorell y los Mossos d'Esquadra analizan los mensajes previos a la muerte del empresario, incluidos los intercambios con la psicoterapeuta, para determinar su influencia en los hechos.

La Fiscalía se opone al recurso de Andic contra la fianza de un millón de euros, argumentando que la relación conflictiva y las desavenencias económicas son el móvil del crimen. La defensa replica que se está vulnerando la intimidad terapéutica y que no se puede extraer conclusiones de frases aisladas sin considerar el proceso integral





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