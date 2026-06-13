La defensa de Jonathan Andic alega que las frases sobre matar a su padre están sacadas de contexto terapéutico

Los abogados del investigado por el homicidio de su padre argumentan que la frase incriminatoria forma parte de una comunicación más amplia con su psicoterapeuta y no debe interpretarse literalmente.

La defensa de Jonathan Andic , investigado por el supuesto homicidio de su padre, ha presentado un recurso ante la jueza instructora del caso argumentando que las frases incriminatorias extraídas de sus mensajes de texto fueron sacadas de contexto.

Según los abogados, estas expresiones deben entenderse dentro de una comunicación más extensa entre el hijo, el padre y la psicoterapeuta familiar que trataba a la familia. En particular, se refieren a un mensaje donde Jonathan afirmaba: He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte.

Esta frase, que los Mossos dEsquadra han señalado como clave en sus informes, es interpretada por la defensa como una referencia metafórica a la muerte del progenitor, enmarcada en un proceso terapéutico con códigos concretos. El mensaje en cuestión comienza con una pregunta rutinaria de Jonathan a su padre: ¿qué tal, habéis llegado bien? Me quedé un poco preocupado con lo del avión.

Y finaliza con otra expresión de preocupación: no sé si voy a tener fuerzas para poder recuperarme este verano. Jejeje, lo que sí voy comprendiendo es que… Entre estas líneas, el investigado desarrolla reflexiones sobre la relación paterno-filial y su proceso de sanación emocional. Los abogados insisten en que no se puede aislar la frase sobre matar al padre del resto del texto, que forma parte de un diálogo continuo con la terapeuta, identificada como Julia.

En palabras de la defensa, sacar conclusiones de todo un proceso a través de una o dos frases es retorcer la verdad y encaje con las hipótesis de la instrucción. El caso ha generado gran controversia mediática, y la defensa denuncia que la difusión de estas frases ha llevado a una condena social previa.

En las conclusiones de la instrucción, se menciona que la jueza de Martorell ha analizado los mensajes que Jonathan intercambió meses antes de la muerte de su padre, así como la influencia de la psicoterapeuta en los hechos. La defensa sostiene que utilizar estas expresiones fuera de su contexto terapéutico solo busca perjudicar la imagen del investigado. Mientras tanto, la investigación continúa su curso, y se espera que la jueza decida sobre la solicitud de archivo presentada por la defensa.

Este caso pone de relieve la complejidad de interpretar comunicaciones privadas en el ámbito judicial, especialmente cuando están vinculadas a procesos de salud mental





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