El jefe de la brigada política de la Guardia Civil, Eugenio Pino, ha asegurado que su defensa inicialmente estuvo a cargo del despacho Ilocad, dirigido por el famoso abogado Baltasar Garzón. La defensa de Pino por parte del despacho de Garzón generó polémica debido a que el despacho también defendió a la pareja de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

El jefe de la brigada política de la Guardia Civil, Eugenio Pino , ha asegurado en el juicio de Kitchen que su defensa inicialmente estuvo a cargo del despacho Ilocad, dirigido por el famoso abogado Baltasar Garzón .

Pino reveló que Garzón se mostró interesado en defenderle y le hizo el ofrecimiento a través de otro comisario, Jesús Figón, quien había sido condenado por matar a su mujer en Brasil cuando estaba destinado en la embajada española en ese país. Figón también había sido defendido desde España por Ilocad.

La defensa de Pino por parte del despacho de Garzón generó polémica debido a que el despacho también defendió a la pareja de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, lo que llevó a cuestionar los vínculos entre la fiscalía y el despacho de Garzón. La situación se complicó aún más cuando la fiscal general decidió no renovar a Ignacio Stampa, uno de los fiscales que habían impulsado el caso Villarejo y la pieza Kitchen, en Anticorrupción.

La decisión de la fiscal general ha generado especulaciones sobre posibles presiones políticas y su posible impacto en la investigación del caso Kitchen y otros relacionados. La Guardia Civil ha mantenido una actitud de neutralidad en la situación, pero el caso ha generado un gran interés público y político en España.

El juez que preside el juicio de Kitchen ha pedido a los abogados involucrados que presenten sus argumentos y aclaraciones sobre la situación, lo que podría llevar a una mayor claridad sobre los hechos y las motivaciones de las partes involucradas. La situación es compleja y sigue generando polémica en la sociedad española, donde muchos cuestionan la independencia de la justicia y la posible influencia política en las decisiones judiciales.

La fiscal general ha asegurado que su decisión no está motivada por presiones políticas, pero la falta de transparencia en la toma de decisiones ha llevado a muchos a cuestionar su integridad y su compromiso con la justicia. El caso Kitchen sigue siendo un tema de interés público y político en España, y su resultado podría tener un impacto significativo en la forma en que se percibe la justicia en el país.

La Guardia Civil ha mantenido una actitud de neutralidad en la situación, pero el caso ha generado un gran interés público y político en España. El juez que preside el juicio de Kitchen ha pedido a los abogados involucrados que presenten sus argumentos y aclaraciones sobre la situación, lo que podría llevar a una mayor claridad sobre los hechos y las motivaciones de las partes involucradas.

La situación es compleja y sigue generando polémica en la sociedad española, donde muchos cuestionan la independencia de la justicia y la posible influencia política en las decisiones judiciales. La fiscal general ha asegurado que su decisión no está motivada por presiones políticas, pero la falta de transparencia en la toma de decisiones ha llevado a muchos a cuestionar su integridad y su compromiso con la justicia.

El caso Kitchen sigue siendo un tema de interés público y político en España, y su resultado podría tener un impacto significativo en la forma en que se percibe la justicia en el país





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