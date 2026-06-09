La defensa de David Sánchez Pérez-Castejón arremete contra el agente que llevó las investigaciones de la causa

La última prueba en el juicio del 'hermanísimo' se refiere a los correos que envió el músico a 'pedrosanchez1212'. La defensa de David Sánchez ha cuestionado la actuación del agente que llevó las investigaciones y las acusaciones han criticado al Ministerio Público por no haber investigado adecuadamente la compatibilidad del puesto de David Sánchez con otras actividades fuera de la Diputación.

La defensa de David Sánchez Pérez-Castejón ha arremetido contra el agente que llevó las investigaciones de la causa y las acusaciones han hecho lo propio con el Ministerio Público .

La última prueba en el juicio del 'hermanísimo', que queda visto para sentencia, se refiere a los correos que envió el músico a 'pedrosanchez1212'. La defensa de David Sánchez ha cuestionado la actuación del agente que llevó las investigaciones y las acusaciones han criticado al Ministerio Público por no haber investigado adecuadamente la compatibilidad del puesto de David Sánchez con otras actividades fuera de la Diputación.

La compatibilidad del puesto de David Sánchez ha sido objeto de polémica durante el periodo de instrucción y también en el juicio. La primera causa es que la solicitó para intentar realizar otras actividades profesionales al margen de su labor en el organismo pacense, aunque en su contrato venía reflejado su 'exclusividad'.

La segunda causa es que el cambio de plaza no se publicitó y la juez de instrucción cree que la Diputación se la otorgó por las 'preferencias personales' de David Sánchez con la intención de ejercer de director de orquesta. Uno de los correos es considerado 'fundamental' por la acusación. En el mismo, se reenviaba un correo de una funcionaria que alertaba sobre la incompatibilidad de su puesto.

La funcionaria advertía que 'no podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección'. David Sánchez añadía en el texto que desde su punto de vista dicha situación es incompatible. Según el abogado, este correo es el 'elemento principal' que explica por qué se transformó posteriormente el puesto de David Sánchez a jefe de la oficina de artes escénicas.

La compatibilidad del puesto de David Sánchez ha sido objeto de polémica durante el periodo de instrucción y también en el juicio. La primera causa es que la solicitó para intentar realizar otras actividades profesionales al margen de su labor en el organismo pacense, aunque en su contrato venía reflejado su 'exclusividad'.

La segunda causa es que el cambio de plaza no se publicitó y la juez de instrucción cree que la Diputación se la otorgó por las 'preferencias personales' de David Sánchez con la intención de ejercer de director de orquesta. La institución a la que pertenece David Sánchez ha aclarado que nunca había cobrado ninguna remuneración por ello ni había tenido relación laboral o contractual con dicho teatro.

El letrado de la asociación ha dicho que cuando analizamos el Anexo Digital F15 entendimos por qué era tan importante que la UCO fuera proactiva. Allí aparecen correos vinculados a una cuenta con el nombre de Pedro Sánchez y a la incompatibilidad de David Sánchez. Eso no es un detalle menor. Eso cambia la dimensión del procedimiento.

La compatibilidad del puesto de David Sánchez ha sido objeto de polémica durante el periodo de instrucción y también en el juicio. La primera causa es que la solicitó para intentar realizar otras actividades profesionales al margen de su labor en el organismo pacense, aunque en su contrato venía reflejado su 'exclusividad'.

La segunda causa es que el cambio de plaza no se publicitó y la juez de instrucción cree que la Diputación se la otorgó por las 'preferencias personales' de David Sánchez con la intención de ejercer de director de orquesta. La institución a la que pertenece David Sánchez ha aclarado que nunca había cobrado ninguna remuneración por ello ni había tenido relación laboral o contractual con dicho teatro.

El letrado de la asociación ha dicho que cuando analizamos el Anexo Digital F15 entendimos por qué era tan importante que la UCO fuera proactiva. Allí aparecen correos vinculados a una cuenta con el nombre de Pedro Sánchez y a la incompatibilidad de David Sánchez. Eso no es un detalle menor. Eso cambia la dimensión del procedimiento





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

David Sánchez Pérez-Castejón Ministerio Público Compatibilidad Del Puesto Diputación De Badajoz Juicio Del 'Hermanísimo'

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La letrada de Vox, Marta de Castro, acusa a la Fiscalía de defender a David SánchezLa letrada de Vox, Marta de Castro, ha cargado contra la Fiscalía en su informe final en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, acusándola de defender a David Sánchez de manera 'virulenta'.

Read more »

Fiscalía solicita la absolución de David Sánchez y denuncia conjeturas del PP y ultrasLa fiscal Begoña García Boró pide que se absuelva a David Sánchez, argumentando que la acusación del PP y los colectivos ultras se basa en suposiciones sin pruebas y que no existen indicios de influencias indebidas en su contratación por la Diputación de Badajoz.

Read more »

Fiscalía pide absolución de David Sánchez y critica conjeturas del PP y acusaciones ultrasLa Fiscalía solicita la absolución del investigado David Sánchez y rechaza las teorías del Partido Popular y las acusaciones de los ultras, mientras el presidente gallego Alfonso Rueda evita comentar si los escándalos de Ribera Salud han impulsado la salida masiva de pacientes del centro privado Povisa hacia la sanidad pública en Vigo, cuyo número de usuarios ha caído a 102.000, el nivel más bajo de su historia.

Read more »

El Papa pide renovación moral a los parlamentarios españoles y se revelan correos de David SánchezEn su primer discurso ante el Parlamento español, el Papa León XIV ha instado a los diputados y senadores a priorizar la dignidad humana sobre los intereses partidistas, vinculándola a la protección de la vida, la educación de los hijos y la no discriminación. En otras noticias, la UCO ha desvelado correos electrónicos de David Sánchez, hermano del presidente, a Begoña Gómez y a su hermano, informando sobre gestiones. Además, Florentino Pérez ha sido reelegido presidente del Real Madrid con el 65% de los votos y debe cumplir las promesas de campaña. La Policía encontró una caja fuerte con joyas en el despacho de Zapatero, quien la justificó como herencia o regalos. Justicia cesó a una magistrada de Francia y Suiza mientras ya conocía el caso Plus Ultra. Santos Cerdán lideraba una trama para desestabilizar causas judiciales vinculadas al PSOE, que pagó las defensas de Ábalos y Koldo, y el DAO ascendió al jefe de la UCO para apartarlo.

Read more »