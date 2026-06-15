La cuota de solidaridad sobre salarios altos aporta 567 millones a las pensiones públicas en 2026

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha informado que los ingresos por la cuota de solidaridad sobre salarios superiores a 5.100 euros mensuales alcanzarán los 567 millones este año, un 42% más que en 2025. Este tributo progresivo busca reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas con la aportación de los mayores salarios.

La Seguridad Social ha registrado un incremento significativo en los ingresos procedentes de la cuota de solidaridad sobre salarios altos , destinada a financiar las pensiones públicas.

Esta medida, implementada en 2025, ha generado 567 millones de euros en el presente año, lo que representa un aumento del 42% respecto al ejercicio anterior. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados para detallar estos datos.

La cuota se aplica a los salarios superiores a 5.100 euros mensuales y establece tipos progresivos: un 1,15% para la porción del sueldo entre 5.101 y 5.611 euros, un 1,25% entre 5.611 y 7.653 euros, y un 1,46% para la parte que exceda de 7.652 euros. Las autoridades explican que este fuerte crecimiento en la recaudación obedece a varios factores.

En primer lugar, al aumento progresivo del número de trabajadores cuyos salarios han superado los umbrales establecidos en los últimos años, ampliando la base de aportantes. En segundo lugar, al efecto combinado de la propia subida de bases máximas de cotización y a una mayor inflación salarial en los niveles más altos, lo que ha elevado las bases de cotización sobre las que se calcula la cuota.

Por último, también influye el crecimiento nominal de estos salarios más elevados, lo que incrementa la cantidad sujeta a tributación. Esta medida forma parte de un conjunto de reformas de pensiones que, además de restablecer la vinculación de las pensiones al IPC para mantener su poder adquisitivo, incluye diversas iniciativas para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema público.

Entre ellas destaca el incremento de las bases máximas de cotización y la citada cuota de solidaridad, que buscan una mayor contribución de los salarios más altos. Los 567 millones previstos para 2026 suponen una entrada sustancial para las arcas del sistema de pensiones y demuestran la eficacia de este instrumento en su segundo año de aplicación. La progresividad del tipo aplicado asegura que quienes más ganan contribuyan en mayor medida, sin afectar a los salarios medios o bajos.

El diseño de la cuota busca equilibrar el sistema ante el desafío demográfico del envejecimiento poblacional y garantizar las prestaciones futuras. Desde la Seguridad Social señalan que la evolución continuará siendo positiva, dado que tanto el número de trabajadores en ese rango salarial como los niveles salariales tienden a crecer.

La comparecencia de la ministra Saiz ha servido para rendir cuentas ante las Cortes sobre la ejecución del Pacto de Toledo, un acuerdo parlamentario que persigue la estabilidad del modelo de pensiones. En un contexto de debates sobre la viabilidad de las pensiones públicas, este tipo de medidas redistributivas ganan relevancia como herramientas para asegurar la suficiencia del sistema a largo plazo.

El aumento del 42% en un solo año evidencia la sensibilidad de la recaudación a variables macroeconómicas y al comportamiento del mercado laboral en los segmentos de mayores ingresos





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pensiones Cuota De Solidaridad Salarios Altos Seguridad Social Reforma De Pensiones Elma Saiz Pacto De Toledo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 13 de junio de 2026Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 13 de junio de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Read more »

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 13 de junio de 2026Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 13 de junio de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 14.000.000 euros.

Read more »

Suiza, en directo hoy el partido del Grupo B del Mundial 2026Catar - Suiza, en directo | Mundial 2026

Read more »

Documentos de la reforma de la Catedral de Mallorca en el Año Gaudí 2026La apertura al público de más de 900 documentos permite reconstruir, más de un siglo después, una de las transformaciones arquitectónicas más profundas que ha vivido la Catedral de Mallorca, conocida popularmente como La Seu. Entre facturas, cartas, presupuestos, recibos y correspondencia administrativa se conserva una parte fundamental de la historia contemporánea de la Seu.

Read more »