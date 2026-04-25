La Cuestión del Liderazgo en Irán: ¿Quién Manda Realmente?

Análisis de la incertidumbre en el liderazgo iraní tras la muerte de Alí Jamenei, la creciente influencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las dificultades para establecer una estrategia unificada frente a las tensiones con Estados Unidos e Israel.

La incertidumbre sobre el liderazgo en Irán ha sido una constante desde el inicio de las tensiones con Estados Unidos e Israel . Tras la muerte de Alí Jamenei, su hijo Mojtaba asumió el cargo de líder supremo, pero su autoridad real es cuestionada.

El presidente Trump ha señalado una supuesta 'fractura' en el liderazgo iraní, buscando una 'propuesta unificada' de Teherán. El gobierno iraní, por su parte, ha intentado proyectar una imagen de unidad nacional, negando la existencia de facciones radicales o moderadas. Paralelamente, se han presentado otros eventos internacionales como la postura del Reino Unido sobre las Islas Malvinas/Falkland, la posible suspensión de España en la OTAN y el aniversario del desastre de Chernóbil.

La falta de una figura central y visible que controle la estrategia iraní es evidente. Si bien el canciller Araghchi participa en conversaciones con EE. UU. , su autoridad se ve disminuida por la presencia del presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, al frente de la delegación.

La gestión del estrecho de Ormuz, un punto clave de influencia para Irán, está en manos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), no del equipo diplomático. Esta situación ha llevado a una serie de acciones y mensajes a veces incoherentes, donde las acciones del CGRI parecen dictar el ritmo de la crisis. La autonomía operativa del CGRI parece haberse ampliado en ausencia de un arbitraje político claro.

Qalibaf, excomandante de la Guardia Revolucionaria y actual presidente del Parlamento, ha ganado visibilidad, participando en negociaciones y presentando una visión más pragmática de la guerra. Sin embargo, la resistencia a las negociaciones sigue siendo fuerte en los ámbitos conservadores, y los medios estatales presentan las negociaciones como una señal de debilidad. Qalibaf afirma actuar en línea con los deseos de Mojtaba Jamenei, pero no hay evidencia clara de coordinación directa.

La salud de Mojtaba Jamenei también ha sido objeto de especulación, con informes sobre posibles lesiones que podrían afectar su capacidad para liderar. En resumen, la situación en Irán se caracteriza por una falta de claridad en el liderazgo y una creciente influencia del CGRI, lo que complica la búsqueda de una solución diplomática





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Liderazgo Mojtaba Jamenei CGRI Estados Unidos Israel Tensiones Diplomacia Estrecho De Ormuz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atresmedia consolida su liderazgo en audiencias y mejora sus resultados financieros en 2026Atresmedia reporta ingresos netos de 237,3 millones y un beneficio neto de 23,8 millones en el primer trimestre de 2026, manteniendo su posición dominante en televisión y digital en España. Antena 3 y laSexta destacan en audiencias, y la compañía presenta una sólida posición financiera neta.

Read more »

Aislamiento y Secuelas del Nuevo Líder Supremo de IránTras la muerte de Ali Jamenei en un ataque, su hijo Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, se encuentra aislado y con graves secuelas físicas, gobernando a través de intermediarios por temor a nuevos ataques. Su acceso es extremadamente difícil y su salud es una preocupación constante.

Read more »

Alfonso Gómez asume el liderazgo de Movistar Plus+ tras la salida de Daniel DomenjóTelefónica nombra a Alfonso Gómez como nuevo consejero delegado de Movistar Plus+, reemplazando a Daniel Domenjó, quien deja el cargo por motivos personales. El cambio estratégico busca consolidar la apuesta por los contenidos y el desarrollo del negocio de la plataforma de entretenimiento.

Read more »

¿Quién es Eva De Dominici, la actriz argentina que podría participar en la secuela de 'Superman'?La actriz argentina de 31 años estuvo entre las cuatro finalistas que audicionaron para un papel en “Man of Tomorrow”, la secuela de “Superman”, y está en boca del fandom de DC.

Read more »

Conflicto Irán-EE.UU.: ¿Quién puede sostener el costo por más tiempo?El conflicto entre Irán y Estados Unidos continúa sin una solución a la vista, con ambos países evaluando su capacidad para soportar las consecuencias económicas y estratégicas. Irán parece estar logrando su objetivo de aumentar el precio del petróleo, mientras que EE.UU. afirma tener una ventaja temporal. Aumentan las tensiones con amenazas a infraestructuras clave en la región.

Read more »

Tensiones entre España y EEUU: Sánchez busca un rol de liderazgo globalLas diferencias en temas de defensa y política exterior han intensificado la crisis entre España y EEUU, mientras el gobierno español ve en esta confrontación una oportunidad para consolidar su imagen como líder progresista a nivel internacional.

Read more »